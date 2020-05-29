Эстония первой получила потенциальное лекарство от COVID-19, но еще даже не приступила к исследованиям

Действующим веществом в лекарстве Avigan выступает фавипиравир, открытый в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical. В 2014 году фавипиравир был одобрен в Японии в качестве препарата против пандемии гриппа и ограниченно разрешен для лечения гриппа A и B, вызванного резистентными к противовирусным препаратам штаммами. При этом он не предназначен для лечения сезонного гриппа.

Когда во всем мире началась пандемия COVID-19, исследователи высказывали предположение о потенциале фавипиравира для лечения COVID-19. Эстония и другие 80 стран мира обратились к Японии с просьбой получить препарат Avigan, чтобы провести клинические исследования.

В итоге власти Японии приняли решение, что Эстония одной из первых получит препарат бесплатно. Взамен мы должны поделиться с японцами результатами клинических исследований.

В середине этого месяца препарат уже прибыл сюда, однако к 27 мая в Департамент лекарственных средств не поступило ни одного ходатайства о начале клинических исследований, подтвердили Rus.Postimees в департаменте.

В чем же проблема?

В Эстонии слишком мало больных коронавирусом. И если для жителей страны и экономики это хорошо, то для исследователей — не очень. «Конечно клинические исследования начнутся, но пациентов должно быть больше», - заверили нас в Департаменте лекарственных средств.

Советник департамента по медицинским вопросам Алар Ирс объяснил, что необходимо не менее двухсот пациентов. «Планируя клиническое исследование, можно оценить, как много пациентов нужно, чтобы можно было достоверно проверить гипотезу. Если предположить, что фавипиравир (Avigan) хотят использовать, к примеру, чтобы пациенту с COVID-19, которому необходима госпитализация из-за воспаления легких, не пришлось проводить интенсивную терапию, то для такого исследования необходимо привлечь минимум пару сотен пациентов», - объяснил Ирс.

По его словам, исследование об амбулаторном применении препарата с целью уменьшить число пациентов, нуждающихся в больничном лечении, или избежать заражения медицинских работников, в Эстонии отдельно от других стран проводить нецелесообразно.

«Для этого нам нужно присоединиться к какому-то большому международному исследованию, а тогда нужно будет еще больше пациентов. И в этом случае заболеваемость должна быть значительно выше, чем сейчас в Эстонии», - говорит специалист.

Нужна вторая волна коронавируса

Вероятнее всего, Эстония начнет свое исследование или присоединится к какому-то международному исследованию во время второй волны COVID-19. «Лекарство просили у Японии около двух месяцев назад, когда была еще непонятно, насколько эффективными окажутся принятые в Эстонии карантинные меры, а заболеваемость росла, - объясняет Ирс. - К моменту, когда лекарство дошло, ситуация, к счастью, уже была намного лучше. Эстония очень благодарна Японии за отправку небольшого количества лекарства, и, вероятно, оно нам понадобится. Если в какой-то другой стране будет готово исследование, которое прояснит пользу препарата или возможную целевую группу, то в Эстонии можно будет продолжить его изучение в соответствующем направлении».

В любом случае возвращать полученный бесплатно Avigan Японии не надо, подтвердили в департаменте.