Мартин Хельме подозревает производителей клубники в налоговом мошенничестве

«Возник интересный феномен: эти представители рассказывают нам о том, как платят достойную среднюю зарплату по Эстонии, причем сотням или даже тысячам работников», - начал Хельме на пресс-конференции правительства.

«Но я просматриваю годовые отчеты и вижу, что налоги на рабочую силу составляют несколько сотен ил тысяч евро в год, что означает одно из двух: либо то, что эти популярные в настоящее время разговоры о нехватке рабочей силы не соответствуют действительности, или то, что рабочая сила используется таким образом, что государству не платят налоги», - продолжил Хельме.