Мартин Хельме подозревает производителей клубники в налоговом мошенничестве

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) просит Налогово-таможенный департамент изучить вопрос уплаты налога на рабочую силу производителями клубники, поскольку, по его словам, есть основание полагать, что государству не были уплачены налоги, пишет Postimees.
«Возник интересный феномен: эти представители рассказывают нам о том, как платят достойную среднюю зарплату по Эстонии, причем сотням или даже тысячам работников», - начал Хельме на пресс-конференции правительства.
«Но я просматриваю годовые отчеты и вижу, что налоги на рабочую силу составляют несколько сотен ил тысяч евро в год, что означает одно из двух: либо то, что эти популярные в настоящее время разговоры о нехватке рабочей силы не соответствуют действительности, или то, что рабочая сила используется таким образом, что государству не платят налоги», - продолжил Хельме.
По словам министра финансов, на следующей неделе он встретится с главой Налогово-таможенного департамента и попросит основательно заняться этим вопросом. «Если эстонскому государству не платят налоги, речь идет о серьезном налоговом преступлении, просто так это не сойдет с рук», - заключил он.