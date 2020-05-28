Президент Кальюлайд провозгласила четыре закона

Поправка к Закону о внутреннем распорядке и порядке работы Рийгикогу позволяет проводить заседание дистанционно, если депутату Рийгикогу обеспечена возможность дистанционно следить за заседанием в реальном времени, участвовать в заседании и сообщать о препятствующих этому участию помехах, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента.

Поправка к Закону о судах и Закону о прокуратуре вносит изменения в эстонское право, необходимые для участия Эстонии в работе Европейской прокуратуры (EPPO).

Согласно поправке к Закону о защите атмосферного воздуха и Закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, после ее вступления в силу поставщики должны будут выполнять ежемесячное обязательство по снижению эмиссий возникающих в течение жизненного цикла топлива парниковых газов на базе годового годового учета.