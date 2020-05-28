Президент Кальюлайд провозгласила четыре закона

Президент Керсти Кальюлайд в четверг провозгласила закон, допускающий дистанционное участие в работе депутатов Рийгикогу, а также поправки к законодательству, касающиеся учета эмиссий парниковых газов и дополнения полномочий совета руководителей Северного инвестиционного банка, и Закон об участии в работе Европейской прокуратуры.
Поправка к Закону о внутреннем распорядке и порядке работы Рийгикогу позволяет проводить заседание дистанционно, если депутату Рийгикогу обеспечена возможность дистанционно следить за заседанием в реальном времени, участвовать в заседании и сообщать о препятствующих этому участию помехах, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента.
Поправка к Закону о судах и Закону о прокуратуре вносит изменения в эстонское право, необходимые для участия Эстонии в работе Европейской прокуратуры (EPPO).
Согласно поправке к Закону о защите атмосферного воздуха и Закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, после ее вступления в силу поставщики должны будут выполнять ежемесячное обязательство по снижению эмиссий возникающих в течение жизненного цикла топлива парниковых газов на базе годового годового учета.
Согласно закону об одобрении соглашения об изменении статьи 14 устава, приложенного к заключенному 11 февраля 2004 года договору между Эстонией, Исландией, Литвой, Латвией, Норвегией, Швецией, Финляндией и Данией, касающемуся Северного инвестиционного банка, поправка к уставу касается дополнения полномочий совета руководителей банка.