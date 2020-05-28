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Еще четверо футболистов «Локомотива» сдали положительный тест на COVID-19

Lokomotiv Moscow's goalkeeper from Russia Anton Kochenkov fouls Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann leading to a penalty during the UEFA Europa League Round of 16 second leg football match between FC Lokomotiv Moscow and Club Atletico de Madrid on March 15, 2018 in Moscow. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Тесты на коронавирус четырех игроков московского футбольного клуба «Локомотив» показали положительный результат. У всех спортсменов болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу клуба, после общекомандного тестирования заражение выявлено у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.

«Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», - отмечается в сообщении.

Ранее коронавирус был выявлен у перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также у двух сотрудников клуба.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал "Локомотива" 28 мая заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата. Тренировочный центр клуба продолжит функционировать с соблюдением всех предписанных мер предосторожности.

Розыгрыш чемпионата России по футболу в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня. Перед началом тренировок персонал и игроков клуба тотально проверяют на COVID-19 и результаты этих проверок настораживают. К примеру, в московском «Динамо» было выявлено пять зараженных из числа игроков и членов персонала.

Не у всех болезнь протекает бессимптомно. У 36-летнего футболиста екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония, он до сих пор находится в больнице.

Добавим, что чемпионат России по футболу обещали завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19.

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