Еще четверо футболистов «Локомотива» сдали положительный тест на COVID-19

Как сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу клуба, после общекомандного тестирования заражение выявлено у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.

«Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», - отмечается в сообщении.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал «Локомотива» два дня назад сдали тесты на коронавирус и сегодня заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению @premierliga https://t.co/LhiI59oeQt — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 28, 2020

Ранее коронавирус был выявлен у перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также у двух сотрудников клуба.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал "Локомотива" 28 мая заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата. Тренировочный центр клуба продолжит функционировать с соблюдением всех предписанных мер предосторожности.

Розыгрыш чемпионата России по футболу в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня. Перед началом тренировок персонал и игроков клуба тотально проверяют на COVID-19 и результаты этих проверок настораживают. К примеру, в московском «Динамо» было выявлено пять зараженных из числа игроков и членов персонала.

Не у всех болезнь протекает бессимптомно. У 36-летнего футболиста екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония, он до сих пор находится в больнице.