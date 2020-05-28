Центристская партия не станет возвращать пожертвование в размере 50 000 евро

Об этом в четверг в интервью радиновостям ERR заявил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, подчеркнув, что ранее выдвинутые предположения Комиссии по надзору за финансированием партий о том, что пожертвование было сделано через подставное лицо, не подтвердилось, передает Rus.ERR.

В среду в эфире Vikerraadio премьер-министр и лидер центристов Юри Ратас заявил, что если мотивы пожертвования, сделанного тартуской предпринимательницей Яной-Хелен Юхасте, останутся неясными, то партия готова вернуть эти деньги.

Как пояснила сама Юхасте, она собирается вступить в Центристскую партию и пожертвование в 50 тысяч евро было сделано из личных средств.