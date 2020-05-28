В Эстонии сократился разрыв в зарплатах между представителями разных национальностей

Согласно обзору сдачи экзаменов на владение эстонским языком, в 2019 году успешно сдали более 57 процентов пришедших на экзамены взрослых, что на один процент выше, чем в предыдущем году. Проблемой по-прежнему остается слабое владение языком среди выпускников основной школы. Результаты экзаменов по государственному языку в основной школе и гимназии также медленно улучшаются с годами. В то же время, результаты выпускников гимназий достигли желаемой отметки в 75 пунктов из 100.

Согласно посвященной разрывам на рынке труда части отчета, в 2019 году разрывы между эстонцами и неэстонцами сократились. Увеличилась доля занятости среди людей с иным родным языком — с 64 до 66 процентов, а уровень безработицы упал с семи почти до шести процентов. Уровень безработицы среди эстонцев составил в прошлом году 3,8 процента.

В отчете отмечается рост популярности русскоязычного телеканала ETV+ у аудитории. Если в 2016 году ETV+ не менее 15 минут в неделю смотрело около 14 процентов русскоязычного населения, то в прошлом году этот показатель составил около 23 процентов. Самой популярной русскоязычной радиостанцией остается Радио 4 — ее в течение недели слушало около трети неэстонцев.

В отчете также отмечается, что уровень иммиграции остается в последние годы стабильным. Срочный вид на жительство получало менее 12 000 человек в год.

В отчет отмечаются десятки проведенных в 2019 году при участии Фонда интеграции (INSA) проектов, поощряющих сотрудничество между различными национальностями. В них приняло участие более 2600 человек. В проектах, посредством культуры и спорта поощряющих общение между людьми разных культур, участвовало в общей сложности около 14 000 человек. В спортивных и культурных мероприятиях всеэстонского масштаба в Ида-Вирумаа участвовало более 40 000 человек. Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве в прошлом году предлагали 580 мест обучения, в мероприятиях домов приняло участие около 4000 человек.