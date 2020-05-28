Жителей Кристийне призывают сообщать о брошенных автомобилях

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, проблема с автохламом по-прежнему актуальна и требует более активного вклада горожан в ее решение. Это необходимо, поскольку все еще находятся автовладельцы, более двух лет содержащие в общественном месте свои уже пришедшие в негодность машины.

«Это, в свою очередь, сокращает количество парковочных мест, нарушает порядок благоустройства и мешает уборке улиц и дворов. Мы благодарны тем горожанам, кто сообщает о брошенных автомобилях, и продолжаем действовать, чтобы еще до наступления лета освободить дополнительные парковочные места на городских улицах от автохлама и брошенных машин. Избавиться от них - непростая задача, так как у каждого автомобиля своя история, требующая тщательной проверки. Также благодарим чиновников Департамента муниципальной полиции Таллинна за их усилия по борьбе с этим явлением», - сказал Рийбе.

«За первые четыре месяца нынешнего года сотрудники МуПо уже вывезли 20 долго стоявших автомобилей, и сейчас в работе еще 26 случаев. За счет вывезенных из Кристийне на свалку машин в районе стало на пару десятков парковочных мест больше. В то же время важно понимать, что далеко не все долго стоящие машины считаются автохламом. Согласно правилам благоустройства, машина может считаться хламом, если у нее отсутствуют механические детали или части кузова, выбиты стекла, сняты колеса, и она своим неприглядным видом портит эстетический вид, чистоту и порядок на улице», - описал Рийбе.