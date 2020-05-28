ФОТО ⟩ Отличный дом на живописном полуострове Юминда ждет новых хозяев

Расположенный в 65 км от Таллинна, на живописном полуострове Юминда, особняк может стать идеальным домом для тех, кто хочет жить вдали от городского шума. Красивая природа, шепот морских волн, уединение и покой... Вот что предлагает выставленный на продажу дом.

Дом на полуострове Юминда. ФОТО: KV.EE

Площадь дома, построенного на низком фундаменте, составляет 94,5 квадратных метров. Уютное жилище было должным образом отремонтировано. Здание утеплено, установлены двойные деревянные окна.

В доме два этажа, но в настоящее время жилым является только первый этаж. При желании новый владелец может привести в порядок второй этаж. Тем не менее, на первом этаже есть все необходимое для жизни.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

В доме есть прихожая, открытая кухня-гостиная и спальня. Из прихожей и гостиной можно выйти на приятную террасу площадью 15 квадратных метров с видом на море. Кроме того, в доме есть хорошая баня.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Помимо дома, на земельном участке расположен старый двухэтажный амбар. Это нуждающееся в ремонте здание можно превратить в гостевой дом. Общая площадь амбара составляет 96,9 м2.

Амбар. ФОТО: KV.EE