Rimi отказывается от закупки рыбы, популяция которой находится под угрозой

«Мы долгое время готовились к тому, чтобы убрать из ассортимента Rimi рыбу и морепродукты, чьи виды больше не являются устойчивыми с точки зрения природы, - сказала руководитель по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. - Это означает, что мы удалим или заменим около 9% нашего текущего ассортимента рыбы и морепродуктов. Мы долгое время информировали поставщиков и производителей об этом решении и вели с ними всестороннее сотрудничество. Весь ассортимент рыбы и морепродуктов Rimi станет более устойчивым в будущем. Для достижения наших целей мы активно сотрудничаем с Эстонским фондом природы. Устойчивое рыболовство и его поддержка оказывают помощь как природе, так и людям».

Катрин Батс отметила, что рыба является важной частью разнообразного и здорового питания, но, к сожалению, наши моря и океаны истощены. «Европа является крупнейшим рынком и импортером рыбы и морепродуктов в мире. Однако потребители часто не знают о проблемах, которые могут быть вызваны промыслом морепродуктов: например, расточительные и вредные для окружающей среды методы промысла или печальное состояние многих популяций рыб, - продолжила она. - Как компания, обслуживающая в своих магазинах тысячи покупателей, Rimi может помогать людям совершать более осознанный выбор».

«Изменения в окружающей среде и чрезмерный вылов рыбы в Балтийском море наносят ущерб популяциям рыб, морским экосистемам, источникам дохода рыбаков и благосостоянию прибрежных сообществ, - сказал эксперт и координатор Эстонского фонда устойчивого рыболовства Йунас Плаан. - В качестве печального примера можно привести снижение популяции трески в Балтийском море и его более широкое влияние на морскую среду. Мы должны способствовать более устойчивому рыболовству и развитию аквакультуре, чтобы улучшить ситуацию. Rimi является одним из наших самых важных сторонников в достижении этой цели, и мы искренне верим, что тесное сотрудничество даст Балтийскому морю шанс на восстановление».

Эстонский фонд природы является участником Балтийской программы экорегионов Всемирного фонда природы (WWF). Программа объединяет филиалы WWF и партнерские организации во всех странах Балтийского моря. Эстонский фонд природы сотрудничает с рыбаками, государственными учреждениями, местными органами власти и группами по интересам рынка. Выступая за благополучие Балтийского моря, каждая страна выпустила руководство по устойчивой рыбной ловле, адаптированное к местным условиям: например, в Эстонии есть Kalafoor. В Kalafoor перечислены все важные виды рыбы и морепродуктов в Эстонии, которые оценивались по трем условиям: состояние видов в природе, влияние методов промысла на морскую среду и эффективность управления рыбным хозяйством. Rimi основывает свой выбор на руководящих принципах Эстонского фонда природы.