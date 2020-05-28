147 или 100 000 евро? Иностранная студентка требует от Эстонии возмещения ущерба

Реэта Бандари (в центре) в гостях у родственников в Хельсинки празднует непальский государственный праздник. ФОТО: Erakogu

Кроме того, полиция считает требование о возмещении нематериального ущерба необоснованным, поскольку, по ее оценке, студентка недостаточно обосновала пережитую боль. А адвокат Алдо Вассар считает, что такое мнение не оспаривает возникновения нематериального ущерба, но, по сути, требует от Бандари, чтобы она еще раз в суде описала свои переживания и выразила их словами. Более того, полиция и сама в деталях в курсе, что она сделала человеку. По сути, виновный признает вину, но просит жертву еще раз все всем объяснить».

Полиция считает, что возвращение из Непала и нахождение здесь не может объяснить нанесенный студентке нематериальный ущерб, поскольку во время собеседования при выдаче вида на жительства Бандари сказала, что у нее есть дочь, которая живет в Непале у ее родителей. Другими словами, возможность побыть с ребенком не могла вызвать у Реэты Бандари страдания и душевную боль. И жалоба на то, что она была вынуждена прервать обучение в Эстонии и забросить жизнь здесь, не является, по словам представителей полиции, уместной, поскольку основным местом жительства Бандари является Непал.

Вассар отмечает, что, по его оценке, контраргументы полиции – это юридический шум: «Явно в интересах полиции заплатить как можно меньшую компенсацию или вообще ее не платить. Это видно и из их ответа, в конце которого они просят суд взыскать нематериальный ущерб в сумме, не превышающей 147 евро и 20 центов».

«Я не хочу иметь в сегодняшней Эстонской Республике Департамент полиции и погранохраны, поведение и менталитет которого словно вышли из советского времени, где игнорировали и спорили со всеми до последнего момента, и никогда не признавали ошибок. По делу Реэты Бандари Департамент полиции и погранохраны извинился только теперь, почти год спустя, и только в этом судебном деле после того, как мы обратили на это внимание», - сказал Вассар.

Теперь Вассар и его клиентка подали в суд требование о компенсации таким образом, что просят суд самому назначить справедливую компенсацию за нанесенный Бандари нематериальный ущерб. Обе стороны могут объяснить суду, какую сумму они считают справедливой, но суд не привязан в своем решении к этим суммам.

Суды предпочитают отказывать Сложной эту историю делает то, что, по нашим данным, раньше никто не требовал возмещения ущерба за предписание о выезде или о незаконной высылке. В целом законом предусмотрены конкретные правила и суммы, которые государство должно компенсировать за незаконное лишение свободы, и на практике от этого особо не уклоняются. А по административным делам у нас есть опыт, что суды скорее отказывают, чем назначают взыскание компенсации нематериального ущерба. Взысканные суммы очень маргинальны вне зависимости от того, о каком случае из описанных в законе идет речь. Во многих случаях достаточным считается простое извинение.