Более 30 эстонских фирм попали в черный список: среди них и известные магазины

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в марте, апреле и мае добавил в черный список 36 торговцев, которые не выполнили решения комиссии, пишет портал Geenius.
В черном списке оказались и несколько известных магазинов, например, Surfar OÜ (Surfhouse): согласно описанию инцидента комиссией по потребительским спорам, клиент Surfhouse вернул купленную обувь на следующий день, поскольку она оказалась ему мала, но магазин отказался ее принимать с обоснованием, что на обуви есть следы износа. Комиссия вместе с экспертом осмотрела обувь и не обнаружила признаков износа, поэтому было принято решение в пользу потребителя, но торговец его не исполнил.
Полный перечень предприятий, занесенных весной в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора:
- В марте: Cleanpark OÜ, Eltecpro OÜ, Heles It OÜ (hss.ee), JUSTART OÜ, LRN Ventures OÜ, Beno Rent OÜ (Lavenderia), Anigara OÜ, HHLP OÜ, Pirita Jõepargi OÜ, Salome Tartu AS (Automaailm).
- В апреле: All Kaubanduse OÜ (Starcom), Balti Äri OÜ (Eligo), IluLink OÜ, Komisjonikaup OÜ, Surfar OÜ (Surfhouse), PassRock OÜ, Saunapoint OÜ, Star Company OÜ, Warlock OÜ, Sessife OÜ
- В мае: ASMO OÜ, Artom OÜ (kanall.ee), Autodeost OÜ, Horsepower OÜ, Jurban Artist Management OÜ, Krutski OÜ, Ledkauplus OÜ, Lukukeskus OÜ, MKC Grupp OÜ, Alvabore OÜ, Andi Mööbel OÜ, Morande Shoes OÜ, Skyworld Entertainment OÜ, Santigron Livornio OÜ, Standardjuhtimise OÜ, Autod ja Osad OÜ.
Напомним, что в черный список попадают те предприятия, которые в течение 30 дней не выполнили принятое в пользу потребителя решение комиссии по потребительским спорам.