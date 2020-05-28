Более 30 эстонских фирм попали в черный список: среди них и известные магазины

В черном списке оказались и несколько известных магазинов, например, Surfar OÜ (Surfhouse): согласно описанию инцидента комиссией по потребительским спорам, клиент Surfhouse вернул купленную обувь на следующий день, поскольку она оказалась ему мала, но магазин отказался ее принимать с обоснованием, что на обуви есть следы износа. Комиссия вместе с экспертом осмотрела обувь и не обнаружила признаков износа, поэтому было принято решение в пользу потребителя, но торговец его не исполнил.