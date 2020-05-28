Swedbank: восстановление корпоративного сектора будет трудным и неравномерным

До начала этого года оборот корпоративного сектора в последний раз снижался в 2015 году. Валовая прибыль сектора и прежде была очень нестабильной по кварталам. Снижение инвестиций хотя и было сильным, но высокая сравнительная база предыдущего года оказала здесь существенное влияние, поскольку корпоративные инвестиции увеличились почти на треть в годовом сравнении.

Оборот компаний падает быстрее, чем затраты на рабочую силу

Как бывало и раньше при снижении оборота, затраты на рабочую силу в компаниях реагируют на изменения недостаточно быстро. Рост затрат на рабочую силу замедлился в последние кварталы, но в первом квартале рост составил 6%, при этом валовой оборот снизился, и доля затрат на рабочую силу в обороте корпоративного сектора увеличилась до уровня начала 2009 года. Правда, тогда падение оборота было намного глубже. Без учёта затрат на рабочую силу, расходы корпоративного сектора упали больше, чем товарооборот в начале этого года. Таким образом, резкое снижение валовой прибыли сектора произошло в основном из-за слишком быстрого роста затрат на рабочую силу. Падение рентабельности в корпоративном секторе продолжилось, и в первом квартале достигло относительного уровня, который мы видели только в начале 2009 года. Более низкая рентабельность заставляет компании инвестировать меньше в соотношении с оборотом.

По отраслям на снижение оборота корпоративного сектора в основном повлияло уменьшение оборота в оптовой торговле и в производстве энергии. Тогда как оборот ИКТ-сектора значительно увеличился. Что касается изменений в процентах, то наибольшее падение пережили лесное хозяйство, железнодорожный транспорт и производство телевизионных программ и звукозаписей, где оборот сократился на 30-33%. Однако оборот в гостиничном бизнесе и общественном питании, сильно пострадавших от кризиса, сократился на одну десятую.

По месяцам, декларированный оборот компаний в первые два месяца года был минимально положительным, и только в марте он начал снижаться. При этом в марте оборот гостиничного и ресторанного бизнеса сократился на 41%, а оборот в области искусства и развлечений на 27%.

В среднем картина первого квартала в корпоративном секторе ещё не показывает влияние кризиса

В апреле оборот предприятий сократился уже на одну пятую, в том числе сократился и оборот ИКТ-сектора. Оборот гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в области искусства и развлечений сократился почти на три четверти. И хотя корпоративные затраты на рабочую силу в апреле снизились, но значительно меньше, чем оборот. Поскольку общие корпоративные расходы, особенно затраты на рабочую силу, во время экономического спада не снижаются такими же темпами, как обороты, результатом являются потери для многих компаний и резкое снижение валовой прибыли корпораций.

В апреле индекс экономического доверия упал в Эстонии почти до самого низкого уровня 2009 года, в то время как оценка сектора промышленности и сектора услуг относительно прогноза по спросу ухудшилась даже больше, чем 11 лет назад. В мае доверие в промышленности и секторе услуг продолжало падать. В торговле и строительстве доверие в мае немного улучшилось, но изменения были очень скромными.

Восстановление после кризиса будет трудным