Чт, 28.05.2020
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  • В итальянском винограднике было обнаружено нечто необычное и совершенно неожиданное

В итальянском винограднике было обнаружено нечто необычное и совершенно неожиданное

Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Shutterstock

В итальянском винограднике увидела свет тайна, которая скрывалась веками под толстым слоем почвы, сообщает Kodustiil.

Раскопки, начатые археологами Вероны в прошлом году, были временно приостановлены из-за объявленного в стране чрезвычайного положения, пишет metro.co.uk. Археологические раскопки не являются чем-то новым для виноградников недалеко от города Негра-ди-Вальполичелла. В 1922 году на том же месте была обнаружена римская вилла.

Археологи смогли продолжить раскопки в начале мая. К их великому удивлению, из-под толстого слоя почвы появилась исключительно хорошо сохранившаяся римская мозаика. По мнению археологов, это редкая находка. Местное самоуправление в настоящее время ведет переговоры с владельцем виноградника, как открыть  редкую находку для публики.

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