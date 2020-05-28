В итальянском винограднике было обнаружено нечто необычное и совершенно неожиданное

Раскопки, начатые археологами Вероны в прошлом году, были временно приостановлены из-за объявленного в стране чрезвычайного положения, пишет metro.co.uk. Археологические раскопки не являются чем-то новым для виноградников недалеко от города Негра-ди-Вальполичелла. В 1922 году на том же месте была обнаружена римская вилла.