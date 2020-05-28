В итальянском винограднике было обнаружено нечто необычное и совершенно неожиданное

В итальянском винограднике увидела свет тайна, которая скрывалась веками под толстым слоем почвы, сообщает Kodustiil.
Раскопки, начатые археологами Вероны в прошлом году, были временно приостановлены из-за объявленного в стране чрезвычайного положения, пишет metro.co.uk. Археологические раскопки не являются чем-то новым для виноградников недалеко от города Негра-ди-Вальполичелла. В 1922 году на том же месте была обнаружена римская вилла.
Археологи смогли продолжить раскопки в начале мая. К их великому удивлению, из-под толстого слоя почвы появилась исключительно хорошо сохранившаяся римская мозаика. По мнению археологов, это редкая находка. Местное самоуправление в настоящее время ведет переговоры с владельцем виноградника, как открыть редкую находку для публики.