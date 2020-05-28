Фото и видео ⟩ «Я не могу дышать»: в США акции против произвола полиции переросли в погромы

Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил главу штата Миннесота Тима Уолза ввести в город Национальную гвардию, сообщает Star Tribune.

Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.

They've just set the Minneapolis police station of fire. deservedt #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/4b365qTj69 — lei⁷ (@DlORKM) May 28, 2020

Помимо этого, толпы сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") собрались и в Лос-Анджелесе. Как сообщает CBS Los Angeles, акция переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла двух машин патруля. Позже произошли серьезные столкновения с полицией, были замечены люди, сжигающие флаг США. Также сообщается об арестах и госпитализации одного из протестующих, упавшего с машины. В Департаменте полиции предупредили о недопустимости противоправного поведения, одновременно с этим заверив, что разделяют негодование общества в связи с делом Джорджа Флойда.

Накануне в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена. К расследованию трагедии подключилось ФБР.

Как пишет The New York Times, фрагменты из статьи которого публикует InoPressa, в начале своей карьеры афроамериканец-начальник полиции Миннеаполиса подал в суд на свой собственный департамент, обвинив руководство в терпимости к расизму. Вступив в должность, он пообещал улучшить отношения с чернокожими жителями города, но этого не произошло.