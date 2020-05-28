Фото и видео ⟩ «Я не могу дышать»: в США акции против произвола полиции переросли в погромы

Бунт, вспыхнувший из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе (штат Миннесота), спровоцировал еще одну гибель и перекинулся на Лос-Анджелес. По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", на второй день протестов группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается, пишет Newsru.
Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил главу штата Миннесота Тима Уолза ввести в город Национальную гвардию, сообщает Star Tribune.
Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.
BREAKING: Chaotic scenes of riot Police dispersing crowd in #Minneapolis using rubber bullets and teargas.#USA #Minnesotariots pic.twitter.com/suCn208Pkd— HornToday (@HornToday) May 28, 2020
Minneapolis.— YourBestBlackSelf (@LeslieMac) May 27, 2020
May 26 2020#GeorgeFloyd https://t.co/31Phab6BKr pic.twitter.com/hJHjbuOkmY
They've just set the Minneapolis police station of fire. deservedt #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/4b365qTj69— lei⁷ (@DlORKM) May 28, 2020
Помимо этого, толпы сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") собрались и в Лос-Анджелесе. Как сообщает CBS Los Angeles, акция переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла двух машин патруля. Позже произошли серьезные столкновения с полицией, были замечены люди, сжигающие флаг США. Также сообщается об арестах и госпитализации одного из протестующих, упавшего с машины. В Департаменте полиции предупредили о недопустимости противоправного поведения, одновременно с этим заверив, что разделяют негодование общества в связи с делом Джорджа Флойда.
Накануне в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.
Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена. К расследованию трагедии подключилось ФБР.
Как пишет The New York Times, фрагменты из статьи которого публикует InoPressa, в начале своей карьеры афроамериканец-начальник полиции Миннеаполиса подал в суд на свой собственный департамент, обвинив руководство в терпимости к расизму. Вступив в должность, он пообещал улучшить отношения с чернокожими жителями города, но этого не произошло.
Общественные активисты требуют, чтобы в департаменте были проведены реформы, а офицеров, причастных к аресту и смерти Флойда, официально обвинили в убийстве. Кроме того, известно, что против одного из офицеров, причастных к смерти Флойда 44-летнего Дерека Шовена, было подано несколько жалоб за его формулировки и тон высказываний при общении с гражданами. Шовен также застрелил человека, который пытался завладеть оружием полицейского в 2008 году.
По данным Департамента полиции, афроамериканцы составляют около 20% населения города, но их чаще останавливают, арестовывают и применяют к ним силу, чем к белым жителям. Чернокожие люди также составляют более 60% жертв обстрелов, проведенных полицией Миннеаполиса с конца 2009 года по май 2019 года.
"Между полицейскими силами города, состоящими, в основном, из белых офицеров, и жителями существует глубокий разрыв, который, похоже, становится все больше с каждым убийством. В 2017 году Жюстин Рущик Деймонд, белая женщина, была смертельно ранена чернокожим полицейским, и ее семья получила 20 млн долларов в результате соглашения с городскими властями спустя три дня после того, как офицер был осужден за убийство. Два с половиной года назад Турман Блевинс, чернокожий, умолял двух белых полицейских, приближающихся к нему: "Пожалуйста, не стреляйте в меня. Оставьте меня в покое" в ходе фатального столкновения, запечатленного на нагрудный видеорегистратор. Его смерть привела к протестам по всему городу", - говорится в статье.
Одна из активисток вспомнила о том, что 20 лет назад также подверглась жесткому обращению, когда офицер полиции прижал ее к капоту автомобиля, передавив ей шею предплечьем так, что она не могла дышать. А ее брат Джамар Кларк пять лет назад был застрелен во время стычки с полицией: тогда протестующие разбили лагерь около полицейского участка, оставались там 18 дней и были возмущены, когда полицейские разрушили их лагерь по указанию руководства города. Кроме того, общественники указывают, что большинство полицейских не живут в черте города, и не понимают психологии общин, которые они патрулируют.