Пойманных пьяными за рулем будут автоматически лишать прав и медицинской справки

«Пьяное вождение – это серьезная проблема, которой нужно заниматься на уровне общества. Ситуация за последние годы не улучшилась, скорее данные первых пяти месяцев 2020 года показывают, что доля водителей, пойманных в состоянии уголовно наказуемого опьянения, по сравнению с прошлым годом увеличилась. Только в начале года на Сааремаа в такой аварии погибли три человека», - сказал министр юстиции Райво Аэг.

По его словам, одного только ужесточения наказания недостаточно, профилактикой вызываемого алкоголем ущерба нужно заниматься шире: сформировать осуждающее отношение к злоупотреблению, если оно сопряжено с участием в движении, и предлагать возможности лечения для тех, у кого сформировалась зависимость: «Если тяжелая авария уже произошла, то мы занимаемся последствиями. Важно, чтобы таких несчастных случаев было как можно меньше, а люди не садились пьяными за руль. Для этого можно очень много сделать в сотрудничестве с министерствами».

Для того чтобы пьяного вождения в будущем было меньше, Министерство юстиции внесло несколько предложений. В будущем находящийся за рулем в состоянии уголовно наказуемого опьянения водитель будет автоматически лишаться прав и медицинской справки. Управление транспортным средством в состоянии уголовно наказуемого опьянения – это достаточная причина, чтобы до восстановления прав водитель взял на себя обязанность доказать, что состояние его здоровья, в том числе, например, привычки употребления алкоголя, позволяют ему вообще быть водителем, или до восстановления прав ему нужно внести коррективы у свои привычки потребления и при необходимости пройти лечение.

«Очень важно расширить возможности лечения от нарушения употребления алкоголя. Сейчас в Эстонии в год можно лечить около 3200 пациентов. Но только пьяные водители совершают в год почти 2700 преступлений. Мы предложил увеличить возможность лечения еще как минимум на 675 человек», - отметил министр юстиции.

Максимальное наказание за пьяное вождение Министерство внутренних дел предложило увеличить с четырех до пяти лет, а верхнюю планку наказания за спровоцированную в пьяном виде аварию с 12 до 15 лет. Министерство юстиции разработает поправки к закону, задействовав министерства экономики и коммуникаций, социальных и внутренних дел.