«Этот идиот специально меня подрезал!»: ругань за рулем и хамство в соцсетях - плоды одного дерева?

Один притормаживает невовремя, второй не включает поворотник, третий висит на заднем бампере. Даже самого уравновешенного человека за рулем иногда накрывает волна гнева, и он, пусть и мысленно, но возмущенно поднимает вверх средний палец. Все же, поведение других водителей на дороге чаще всего продиктовано отнюдь не эгоистическими мотивами, пишет Yle.
“Да он специально это сделал!”
За рулем мы точно так же оцениваем действия других людей, как и в обычной жизни. Поскольку мы не обладаем телепатическими способностями, то зачастую по-своему трактуем причины поведения других людей. Нередко мы останавливаемся на самых негативных вариантах: “Этот идиот специально подрезал”, “Конечно, сидит в бэхе - зачем включать поворотник”, и т.д.
Психолог Юрки Кайстинен, специализирующийся на безопасности движения, считает, что речь идет о явлении, которое в психологии называется “ошибка атрибуции”.
"Если ошибается другой, то он делает это специально. Если ошибаюсь я, то виноваты обстоятельства", - уточняет Кайстинен.
Для сохранения собственного психического здоровья значительно полезнее трактовать поступки других людей с нейтральной или позитивной точки зрения. В таком случае возможно сохранить хорошее настроение и не раздражаться по пустякам. Однако наша способность сопереживать подвергается серьезному испытанию, когда мы находимся в состоянии стресса.
"Научно доказано, что автомобильные поездки на работу сопряжены со стрессом. Поэтому мы не всегда можем взглянуть на ситуацию глазами других людей. Нам проще думать, что лихач - это безответственный хулиган, а не человек, который спешит в больницу, например".
Кайстинен изучает то, как люди ведут себя за рулем, уже на протяжении двадцати лет. Дорожная ярость (road rage) - это общепринятое понятие, но, по мнению Кайстинена, с ним связаны некоторые проблемы.
"Часто дорожной яростью называют любое негативное поведение за рулем, хотя шкала проявлений довольно широкая: от незначительного превышения скорости до тяжких нарушений. Большинство из нас время от времени раздражается во время езды, но реальный риск появляется только во время выплеска действительно сильной агрессии".
В исследованиях негативное поведение обычно делят на две категории. Агрессивный водитель постоянно сигналит, мигает фарами, едет слишком близко, проезжает на красный свет и не уступает дорогу, как того требуют правила. Если к этому добавить превышение скорости, то в агрессивном водителе многие могут узнать себя.
Дорожная ярость, в свою очередь, направлена непосредственно на других участников движения. Это может быть специальное замедление скорости или даже наезд. Дорожная ярость встречается нечасто, и последствия ее потом попадают в выпуски новостей. На нее оказывают влияние также личные качества водителя: агрессивные автомобилисты чаще попадаются за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
“Это не я, это они”
Финская организация просвещения в области безопасности дорожного движения (Liikenneturva) изучила поведение людей за рулем и их отношение к собственному вождению и вождению других. Если речь идет о соблюдении безопасной дистанции, или о снижении скорости перед пешеходным переходом, больше половины респондентов заявляют, что сами они являются примерными водителями в сравнении с остальными.
Юрки Кайстинен объясняет этот феномен следующим образом: "Для собственного психического здоровья полезно видеть себя в позитивном свете".
Кроме того, имеет место смещение эпицентра ответственности: если я переезжаю пешеходный переход - это один отдельно взятый случай. Если я вижу, как переход переезжают десять других водителей, из которых один нарушает правило, я делаю вывод, что другие совершают ошибки чаще, чем я.
Дорожная ярость и хамство в социальных сетях - плоды одного дерева?
На выводы, которые люди делают за рулем, влияет также тот факт, что мы не видим лиц других водителей. Большая часть коммуникативных сигналов, жесты, мимика, голосовые звуки остаются незамеченными. По словам Кайстинена, водителей, лица которых можно разглядеть, характеризуют более положительными словами, чем других.
Похожа ли дорожная ярость на хамство в социальных сетях? Оба явления часто происходят в условиях анонимности. В машине нас защищает от досужих взглядов кузов, в социальных сетях – аватар и физическая отдаленность.
"Это интересный вопрос. Уровень благожелательности снижается, когда лицо скрыто и тебя защищают "доспехи" в виде автомобиля. В таких условиях легко возникает недопонимание и обстановка накаляется".
Кайстинен, однако, подчеркивает, что люди в большинстве своем случаев ведут себя на дороге адекватно и соблюдают правила движения. Это подтверждает и статистика: количество смертельных исходов при ДТП продолжает регулярно снижаться.
У кого сдают нервы и в каких ситуациях?
Кто же больше остальных раздражается за рулем? Разумеется, каждый случай индивидуален, однако психолог также имеет на руках результаты исследования, в котором изучалось агрессивное поведение на дороге.
- Агрессивно ведущие себя в обычной жизни люди зачастую агрессивны и за рулем.
- Молодежь (15-24) за рулем агрессивнее, чем люди более старшего возраста.
- Мужчины более агрессивные водители, чем женщины. Мужчины также чаще попадают в аварии, даже с учетом километража и опыта. Некоторые тесты показали, что женщины раздражаются чаще, но уровень раздражения умеренный; у мужчин уровень агрессии выше.
- Жители Южной Европы ведут себя на дороге более агрессивно, чем жители Северной Европы.
- Дорожные пробки увеличивают степень агрессии.
- Жара также негативно сказывается на уровне раздражения. Таким образом, кондиционер в машине - это не только фактор комфорта, но и безопасности.
Как справится с раздражением? Вот несколько советов:
- Выезжайте заранее - не будет нервной спешки.
- Стремитесь оценивать ситуацию с позитивной или нейтральной точки зрения. Подрезавший вас водитель, возможно, сделал это случайно и не по собственной вине.
- Снимите стресс заранее, например, с помощью физических упражнений.
- Сконцентрируйтесь на дороге. Не обращайте внимание на мобильный телефон.
- Контактируйте с другими водителями. Своевременно сигнализируйте о своих намерениях, показывайте, что вы замечаете других, хотя бы поднятием руки.