«Этот идиот специально меня подрезал!»: ругань за рулем и хамство в соцсетях - плоды одного дерева?

“Да он специально это сделал!”

За рулем мы точно так же оцениваем действия других людей, как и в обычной жизни. Поскольку мы не обладаем телепатическими способностями, то зачастую по-своему трактуем причины поведения других людей. Нередко мы останавливаемся на самых негативных вариантах: “Этот идиот специально подрезал”, “Конечно, сидит в бэхе - зачем включать поворотник”, и т.д.

Психолог Юрки Кайстинен, специализирующийся на безопасности движения, считает, что речь идет о явлении, которое в психологии называется “ошибка атрибуции”.

"Если ошибается другой, то он делает это специально. Если ошибаюсь я, то виноваты обстоятельства", - уточняет Кайстинен.

Для сохранения собственного психического здоровья значительно полезнее трактовать поступки других людей с нейтральной или позитивной точки зрения. В таком случае возможно сохранить хорошее настроение и не раздражаться по пустякам. Однако наша способность сопереживать подвергается серьезному испытанию, когда мы находимся в состоянии стресса.

"Научно доказано, что автомобильные поездки на работу сопряжены со стрессом. Поэтому мы не всегда можем взглянуть на ситуацию глазами других людей. Нам проще думать, что лихач - это безответственный хулиган, а не человек, который спешит в больницу, например".

Кайстинен изучает то, как люди ведут себя за рулем, уже на протяжении двадцати лет. Дорожная ярость (road rage) - это общепринятое понятие, но, по мнению Кайстинена, с ним связаны некоторые проблемы.

"Часто дорожной яростью называют любое негативное поведение за рулем, хотя шкала проявлений довольно широкая: от незначительного превышения скорости до тяжких нарушений. Большинство из нас время от времени раздражается во время езды, но реальный риск появляется только во время выплеска действительно сильной агрессии".

В исследованиях негативное поведение обычно делят на две категории. Агрессивный водитель постоянно сигналит, мигает фарами, едет слишком близко, проезжает на красный свет и не уступает дорогу, как того требуют правила. Если к этому добавить превышение скорости, то в агрессивном водителе многие могут узнать себя.

Дорожная ярость, в свою очередь, направлена непосредственно на других участников движения. Это может быть специальное замедление скорости или даже наезд. Дорожная ярость встречается нечасто, и последствия ее потом попадают в выпуски новостей. На нее оказывают влияние также личные качества водителя: агрессивные автомобилисты чаще попадаются за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

“Это не я, это они”

Финская организация просвещения в области безопасности дорожного движения (Liikenneturva) изучила поведение людей за рулем и их отношение к собственному вождению и вождению других. Если речь идет о соблюдении безопасной дистанции, или о снижении скорости перед пешеходным переходом, больше половины респондентов заявляют, что сами они являются примерными водителями в сравнении с остальными.