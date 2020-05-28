Водитель без прав пытался скрыться от полиции: его отправили за решетку, машину конфисковали

7 марта этого года полицейский патруль в ходе надзора за дорожным движением заметили на Сааремаа в поселке Кудьяпе Mazda с подозрительным стилем вождения, водителю полицейские подали знак остановиться. Сначала водитель остановился, но когда полицейские пошли его проверять, он вновь начал движение.

По словам ведущего следователя Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, автомобиль уехал на большой скорости, что было опасно для остановившегося в это время на обочине другого автомобиля и находившихся рядом людей. «Его поездка закончилась тем, что он потерял управление над машиной и выехал с дороги», - сказал Сепп.

Полицейские установили, что за рулем машины был 26-летний мужчина, у которого не было водительских прав соответствующей категории и у него было действующее наказание за вождение без прав. Ранее он неоднократно создавал на дороге опасные ситуации. Патруль задержал его, было начато производство.

«Такой водитель не может правильно оценить все возможные риски и опасности. В данном случае повезло, что никто не пострадал, – добавил Сепп. – Пытаться уехать от полиции в надежде избежать наказания – это в любом случае неразумный поступок».

Во вторник, 26 мая, суд приговорил его к 20 дням ареста и конфисковал его автомобиль.

По словам Сеппа, автомобиль был конфискован с превентивной целью. «Если раннее поведение нарушителя указывает на то, что он, имея автомобиль, может сесть за руль и без прав, у такого человека автомобиль следует изъять», – сказал он.