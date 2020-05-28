Чт, 28.05.2020
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  • Хотите пощекотать нервы? В Таллинне на крыше торгового центра открылся парк развлечений

Фото ⟩ Хотите пощекотать нервы? В Таллинне на крыше торгового центра открылся парк развлечений

В Таллинне на террасе на крыше торгового центра Viru открылся парк развлечений PARK'la, основной аттракцион которого — человеческая катапульта, пишет Elu24.

По словам основателя PARK'la Сийма Тукка, мысль открыть место с различными спортивными и светскими активностями возникла во время поездок за границу. «Эстонское лето быстротечно и солнечными днями надо как можно больше наслаждаться на открытом воздухе», - сказал Тукк.

«Мы собрали в центре города на самой большой уличной террасе очень много увлекательных аттракционов, где можно замечательно провести время как одному, так и с друзьями или семьей», - уточнил Тукк.

Самым экстремальным аттракционом PARK'la является человеческая катапульта, когда желающий пощекотать нервы подлетает на высоту 33 метров и наслаждается видами Старого города.

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