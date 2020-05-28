Фото и видео ⟩ «Агрессивное вождение оставляет шрамы»: в центре Риги установили залитую кровью BMW

Цель кампании - напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

В рамках кампании уже состоялась пресс-конференция и был выпущен социальный видеоролик.

Теперь же в самом центре Риги установлен и визуальный объект, посвященный кампании: окровавленный автомобиль BMW с надписью по бокам "Агрессивное вождение оставляет шрамы".

Галерея: "Агрессивное вождение оставляет шрамы"

Ранее на пресс-конференции начальник Главного управления полиции Латвии Нормунд Крапсис сообщил журналистам, что ситуация с безопасностью дорожного движения в стране в настоящее время оценивается как удовлетворительная.

В этом году на дорогах Латвии погибли 44 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших почти не изменилось. Данные полиции свидетельствуют, что количество протоколов за нарушения также не сокращается.

Крапсис отметил, что в целом такие показатели не устраивают ни Госполицию, ни общество.

Крапсис сообщил, что новая кампания нацелена в первую очередь на молодых водителей.

"Агрессивную езду можно приравнять к лихачеству и правовому нигилизму", - отметил он.

Начальник Главного управления полиции порядка подчеркнул, что полиция и впредь будет использовать весь свой арсенал для борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Одним из наиболее эффективных способов является контроль за движением на нетрафарированных полицейских машинах.