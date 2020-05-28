Фото и видео ⟩ «Агрессивное вождение оставляет шрамы»: в центре Риги установили залитую кровью BMW

26 мая Государственная полиция Латвии открыла новую кампанию по безопасности дорожного движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы", пишет Rus.TVNET.
Цель кампании - напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.
В рамках кампании уже состоялась пресс-конференция и был выпущен социальный видеоролик.
Теперь же в самом центре Риги установлен и визуальный объект, посвященный кампании: окровавленный автомобиль BMW с надписью по бокам "Агрессивное вождение оставляет шрамы".
Галерея: "Агрессивное вождение оставляет шрамы"
Ранее на пресс-конференции начальник Главного управления полиции Латвии Нормунд Крапсис сообщил журналистам, что ситуация с безопасностью дорожного движения в стране в настоящее время оценивается как удовлетворительная.
В этом году на дорогах Латвии погибли 44 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших почти не изменилось. Данные полиции свидетельствуют, что количество протоколов за нарушения также не сокращается.
Крапсис отметил, что в целом такие показатели не устраивают ни Госполицию, ни общество.
Крапсис сообщил, что новая кампания нацелена в первую очередь на молодых водителей.
"Агрессивную езду можно приравнять к лихачеству и правовому нигилизму", - отметил он.
Начальник Главного управления полиции порядка подчеркнул, что полиция и впредь будет использовать весь свой арсенал для борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения.
Одним из наиболее эффективных способов является контроль за движением на нетрафарированных полицейских машинах.
Как сообщил руководитель департамента квалификации Дирекции безопасности дорожного движения Латвии Юрис Тетерис, проведенный в прошлом году опрос показал, что 92% водителей агрессивное вождение считают проблемой, а у каждого третьего есть друг или знакомый, который пострадал в ДТП из-за агрессивной езды.