В Таллинне родители вновь должны будут платить за детский сад

На время чрезвычайного положения от платы за детский сад освободили всех родителей независимо от того, ходили ли дети в этот период в детсад или находились дома. Для того, чтобы помочь всем родителям в Таллинне во время чрезвычайной ситуации, были также предоставлены пособия родителям детей, посещающих частные детские сады, и родителям, пользующимся услугами по уходу за детьми. С 1 июня восстанавливается в детских садах Таллинна плата за место, которая была отменена в конце марта.

Оппозиция не поддерживает это решение

Кристен Михал. ФОТО: Eero Vabamägi

По словам председателя фракции реформистов в Таллиннском горсобрании Кристена Михала, неправильно и плохо, что мэр Таллинна Михаил Кылварт вновь восстанавливает плату за детский сад, хотя трудная экономическая ситуация обостряется.

Михал говорит, что отмена платы за детский сад была правильным решением со стороны горсобрания и означала для семьи с одним ребенком экономию в год 854 евро, а для семьи с двумя детьми — 1708 евро. «Это большие суммы, которые и в хорошие времена являются для семей большой помощью, не говоря уже о трудных временах», - считает Михал. По его словам, восстановление платы в данный момент неверное решение, поскольку кризис в экономике и связанные с ним сложности еще только ждут многие семьи впереди.

Михал сказал, что фракция реформистов сегодня выдвинули предложения, за счет каких расходов Таллинн мог бы покрыть плату за детские сады, чтобы выплачиваемые родителями деньги остались в семьях.

«Отмену платы за детские сады мы отстаиваем с 2017 года, по принципу, что система образования должна быть единой с начала до конца. Поскольку плата не требуется ни в одной другой ступени образования, не обосновано ее требование и в дошкольном образовании», - добавил Михал.

Бюджет Таллинна на 2020 год составляет 824 миллиона евро. По словам Михала, отмена платы за детсад в 2020 году будет стоить почти 11 миллионов евро. Со следующего года отмена платы за детский сад обошлась бы городу примерно в 18 миллионов евро в год.

По оценке Партии реформ, в качестве источников покрытия затрат могут быть использовано сокращение расходов на пропаганду города, пересмотр контрактов с городом, сокращение расходов на оплату труда городских чиновников и реструктуризация городских учреждений.

Райнер Вакра. ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам председателя фракции социал-демократов Таллиннского горсобрания Райнера Вакра, следует окончательно отменить плату за детский сад. По мнению социал-демократов, восстановление отмененной в апреле платы за место является неверным решением.

Плата за место в столице составляет 71,25 евро в месяц на ребенка. Если в семье двое детей детсадовского возраста, сумма в месяц уже составляет 142,50 евро, а в год — 1710 евро. «В апреле освободили таллиннских родителей от платы за место. Теперь, когда экономический кризис усугубляется, горуправа хочет вновь требовать ее от родителей», - сказал Вакра.

«Предыдущие попытки социал-демократов освободить родителей от платы за детский сад до сих пор были отклонены в результате политических игр. Сейчас самое время позаботиться и при любой возможности помочь нашим горожанам», - добавил Вакра.