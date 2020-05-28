Фото и видео ⟩ Трагедия библейских масштабов: на десятки стран, включая Россию, обрушилось крупнейшее за поколение нашествие саранчи

К началу пандемии саранча расплодилась минимум в 30 странах. А к маю ее нашествие расширилось и стало самым масштабным за последние 30-70 лет (в зависимости от региона): в Эфиопии и Сомали это крупнейшая вспышка за 25 лет, в Индии - за 30 лет, в Кении - за 70 лет. Еще до того, как проявилась вторая, более глобальная волна нашествия саранчи, Всемирный банк (ВБ) назвал это самым серьезным бедствием за поколение. Тучи насекомых уничтожают посевы и все зеленые насаждения, грозя голодом почти 25 млн человек.

Саранча считается одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельхозкультур. Саранчовые в период вспышек полностью уничтожают растительность в местах размножения. Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, равное ее весу, около двух граммов. А рой этих насекомых на одном квадратном километре сжирает за день столько же пищи, сколько 35 000 человек.

В одном рое пустынной саранчи (в основном именно этот вид насекомого сейчас угрожает миру) сейчас может насчитываться до 10 миллиардов особей, хотя обычно - около 500 миллионов. Они способны за одни сутки покрыть расстояние в 100-200 километров, уничтожая на своем пути любую растительность - траву, кустарники, деревья, листья, стебли, цветы, плоды.

Но причиной раннего появления саранчи в 2020 году стала не "восьмая казнь египетская", а аномально теплая зима. Насекомые вышли из личинок в середине мая, хотя обычно это происходит в июне, поэтому саранчи в этом году будет на одно поколение больше, и они причинят гораздо больше ущерба.

Министерство сельского хозяйства России уже призвало руководителей региональных органов агропромышленного комплекса страны контролировать ситуацию с саранчой. Как сообщается на сайте Минсельхоза, необычно теплая погода в зимне-весенний период спровоцировала увеличение численности саранчи в ряде субъектов России. Эти насекомые-вредители заселили более 300 000 гектаров. Больше всего их в Дагестане, Ставропольском и Алтайском краях. Но еще в 30 регионах страны проводятся защитные, профилактические мероприятия с применением инсектицидов, чтобы не допустить потерь урожая.

В Дагестане площадь заселения саранчовыми вредителями составляет около 62 тысяч гектаров. В Ставропольском крае личинки саранчовых выявлены на 283 тыс. га. Защитные мероприятия ведутся в 11 районах края. В Астраханской области на территориях в 18 тыс. га проводятся мероприятия против этого вредителя с применением самолетов малой авиации. Если саранчу не удастся победить традиционными методами, не исключено введение режима ЧС, который предусматривает возможность привлечения средств из резервного фонда правительства региона.

Соседняя с Астраханской областью Калмыкия также противостоит главному врагу сельскохозяйственных угодий. Самая сложная ситуация с саранчой наблюдается на юге региона. Пока обработана территория площадью 13 тыс. га, но активное размножение этих насекомых наблюдается на площади в 55 тыс. га.