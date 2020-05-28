Фото и видео ⟩ Трагедия библейских масштабов: на десятки стран, включая Россию, обрушилось крупнейшее за поколение нашествие саранчи

2020 год кроме всемирной пандемии может принести еще одну трагедию библейских масштабов - на фоне коронавируса на районы Восточной Африки, Ближнего Востока, Азии и южные регионы России обрушились гигантские рои саранчи. Они уничтожают урожай на огромных территориях - от Танзании, Кении и Сомали до Пакистана, Индии и Китая, пишет Newsru.
К началу пандемии саранча расплодилась минимум в 30 странах. А к маю ее нашествие расширилось и стало самым масштабным за последние 30-70 лет (в зависимости от региона): в Эфиопии и Сомали это крупнейшая вспышка за 25 лет, в Индии - за 30 лет, в Кении - за 70 лет. Еще до того, как проявилась вторая, более глобальная волна нашествия саранчи, Всемирный банк (ВБ) назвал это самым серьезным бедствием за поколение. Тучи насекомых уничтожают посевы и все зеленые насаждения, грозя голодом почти 25 млн человек.
Саранча считается одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельхозкультур. Саранчовые в период вспышек полностью уничтожают растительность в местах размножения. Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, равное ее весу, около двух граммов. А рой этих насекомых на одном квадратном километре сжирает за день столько же пищи, сколько 35 000 человек.
В одном рое пустынной саранчи (в основном именно этот вид насекомого сейчас угрожает миру) сейчас может насчитываться до 10 миллиардов особей, хотя обычно - около 500 миллионов. Они способны за одни сутки покрыть расстояние в 100-200 километров, уничтожая на своем пути любую растительность - траву, кустарники, деревья, листья, стебли, цветы, плоды.
Но причиной раннего появления саранчи в 2020 году стала не "восьмая казнь египетская", а аномально теплая зима. Насекомые вышли из личинок в середине мая, хотя обычно это происходит в июне, поэтому саранчи в этом году будет на одно поколение больше, и они причинят гораздо больше ущерба.
Министерство сельского хозяйства России уже призвало руководителей региональных органов агропромышленного комплекса страны контролировать ситуацию с саранчой. Как сообщается на сайте Минсельхоза, необычно теплая погода в зимне-весенний период спровоцировала увеличение численности саранчи в ряде субъектов России. Эти насекомые-вредители заселили более 300 000 гектаров. Больше всего их в Дагестане, Ставропольском и Алтайском краях. Но еще в 30 регионах страны проводятся защитные, профилактические мероприятия с применением инсектицидов, чтобы не допустить потерь урожая.
В Дагестане площадь заселения саранчовыми вредителями составляет около 62 тысяч гектаров. В Ставропольском крае личинки саранчовых выявлены на 283 тыс. га. Защитные мероприятия ведутся в 11 районах края. В Астраханской области на территориях в 18 тыс. га проводятся мероприятия против этого вредителя с применением самолетов малой авиации. Если саранчу не удастся победить традиционными методами, не исключено введение режима ЧС, который предусматривает возможность привлечения средств из резервного фонда правительства региона.
Соседняя с Астраханской областью Калмыкия также противостоит главному врагу сельскохозяйственных угодий. Самая сложная ситуация с саранчой наблюдается на юге региона. Пока обработана территория площадью 13 тыс. га, но активное размножение этих насекомых наблюдается на площади в 55 тыс. га.
Иран объявил чрезвычайную ситуацию в стране и мобилизовал вооруженные силы на борьбу с саранчой, которая может уничтожить 200 000 гектаров посевов, оставив страну без посевов и урожая стоимостью более 7 миллиардов долларов. В июне площадь пострадавших районов может увеличиться до 1 млн га.
Locust storm in Iran. #locust #iran pic.twitter.com/hlhbJk0LxX— 5minofscience (@5minofscience) May 23, 2020
В соседнем Пакистане также объявлено чрезвычайное положение. Там потери сельского хозяйства от саранчи могут достигать 2,2 млрд долларов для озимых культур и 2,7 млрд для яровых культур. Минсельхоз страны объявил нашествие саранчи "катастрофической угрозой для экономики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности Пакистана".
Locusts have been attacking Rajasthan, Punjab, M.P, U.P & destroying crops at an alarming rate! Caused due to delayed monsoons & cyclones. #Locustsattack #india pic.twitter.com/TSk2CjtILb— Soma (@explorer_soma) May 26, 2020
Но наибольшее скопление саранчи сейчас наблюдается в Индии, где миллиардные полчища насекомых поглощают посевы и двигаются к столице страны - Дели. Критическая ситуация наблюдается в пяти штатах: Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш. Как сообщает National Geographic, сельское хозяйство Индии и так понесло значительные потери из-за неурожая по причине муссонных дождей и пандемии коронавируса. А теперь еще и саранча может уничтожить уцелевшие посевы.
Для уничтожения насекомых с помощью пестицидов задействованы не только тракторы, пожарные машины и другие транспортные средства, но и самолеты и беспилотные летательные аппараты.
ASIA: India faces its worst locust attack in nearly 30 years, amid ongoing pandemic. pic.twitter.com/PNvBWzmuFf— Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 28, 2020
Locust Ataack in Jaipur 🤮 pic.twitter.com/QWHfOXasvf— Akanksha🎨 (@art_lover_09) May 25, 2020
This is not the scene of any Movie. #LocustsAttack in India 😞😣 pic.twitter.com/jPeBCqDmR6— .｡.:* ☆Huma☆*.:｡. (@Miss_huma_) May 27, 2020
Locust invaded 4 states in North West India.. Armageddon coming pic.twitter.com/YNkI29kICt— Richardo EL Toro (@Richardo_ElToro) May 26, 2020
Особенностью биологии саранчи является наличие двух жизненных фаз - одиночной и стадной. Одиночная саранча называется "кобылкой" - и это незаметное, малоактивное, оседлое насекомое, имеющее защитный окрас и плохо приспособленное к полету. Однако в какой-то момент (обычно в очень жаркие и либо чрезмерно сухие, либо, наоборот, влажные годы с наводнениями, когда пищи начинает не хватать) насекомые начинают откладывать особое "боевое" потомство, которое совершенно непохоже на родителей - оно намного ярче и контрастно окрашено, у него увеличиваются размеры тела и крыльев. "Кобылки" превращаются в саранчу и собираются в гигантские стаи, которые постоянно увеличиваются из-за прилета других сородичей.
Помимо африканских Кении, Сомали, Танзании, Уганды, Джибути, Эфиопии, Южного и Северного Судана и Эритреи, полчища насекомых добрались в этом году до Йемена, Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива, а также Ирака, Ирана, Пакистана, Индии, Бангладеш.