Пн, 1.06.2020
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Важные послабления: с сегодняшнего дня снимаются многие ограничения

Кинозал.

ФОТО: Sander Ilvest

Правительство Эстонии смягчило ограничения, связанные с COVID-19, в области путешествий, общественных мероприятий, организации спортивных соревнований, а также в сфере образования. 

Поездки с  1 июня

Правительство одобрило решение, которое позволяет с 1 июня пересекать границу Эстонии людям, прибывающим в страну из государств Европейского союза или Шенгенского договора, а также из Великобритании. Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни и до этого он провел в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду COVID-19, то есть как минимум последние 14 дней. 

По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.

Министерство иностранных дел должно будет опубликовать на своей домашней странице список стран с соответствующей статистикой. Список будет пересматриваться раз в неделю. 

Для организации мероприятий в помещениях максимальное количество участников будет увеличено с 50 до 100

С 1 июня по 30 июня можно проводить мероприятия, собирающие до 100 человек вместо разрешенных прежде 50. В помещениях также следует придерживаться требования не превышать 50% от максимальной вместимости и соблюдать правило 2+2.

Эти требования действуют как для публичных мероприятий (кино, театры, концерты и т.п.), так и для собраний, а также казино и залов игровых автоматов. В казино и залах игровых автоматов может находиться до ста человек. 

Кружки по интересам также разрешены, но организатор должен обеспечить требования по безопасности, внутри помещений не более 50 человек, на улице - не более ста.

Требования для публичных мероприятий аналогично должны учитывать в своей работе основные школы, гимназии, профессиональные учебные заведения и вузы, курсы повышения квалификации и открытые молодежные центры, а также организации, занимающиеся образованием по интересам. Исключение составляют университеты и научные учреждения при организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По 30 июня действует правило 2+2 и ограничение до 100 участников также для проведения спортивных соревнований без зрителей в помещениях.

С 12 июня разрешены школьные дружины, ограничение на число участников - 300, и все они не могут находиться одновременно в одном и том же месте.

На свежем воздухе спортивные соревнования можно проводить со зрителями, учитывая, что общее число участников также не должно превышать 100. Кроме того, организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.

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