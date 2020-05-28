Банк Luminor понес убытки

Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в I квартале 2020 года получила 21,192 млн евро чистого убытка против прибыли 26,366 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете Luminor.
Отрицательный финрезультат группа объясняет отложенными платежами по кредитам, что связано с пандемией коронавируса: убытки банка по этой статье составили 26,4 млн евро.
Активы банка на 1 апреля сократились на 9,2% относительно аналогичной даты прошлого года, до 13,492 млрд евро, кредитный портфель уменьшился на 12%, до 9,927 млрд евро. Между тем портфель вкладов увеличился на 6%, до 9,958 млрд евро.
Luminor сообщает, что эти изменения были запланированными.
По словам главы литовского отделения банка Luminor Андрюса Начаюса, введенный в марте карантин перевернул с ног на голову часть экономики Литвы, однако банк приспособился к изменившимся условиям.
Чистый процентный доход Luminor сократился на 18%, до 54,08 млн евро, чистый доход от услуг и комиссионных - на 5,3%, до 17,77 млн евро.
Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк с подразделениями в Литве и Латвии. Банк Luminor создан в 2017 году посредством объединения деятельности банков Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре 2019 года 60% акций банка за 1 млрд евро купила американская инвесткомпания Blackstone.