Банк Luminor понес убытки

Отрицательный финрезультат группа объясняет отложенными платежами по кредитам, что связано с пандемией коронавируса: убытки банка по этой статье составили 26,4 млн евро.

Активы банка на 1 апреля сократились на 9,2% относительно аналогичной даты прошлого года, до 13,492 млрд евро, кредитный портфель уменьшился на 12%, до 9,927 млрд евро. Между тем портфель вкладов увеличился на 6%, до 9,958 млрд евро.

Luminor сообщает, что эти изменения были запланированными.

По словам главы литовского отделения банка Luminor Андрюса Начаюса, введенный в марте карантин перевернул с ног на голову часть экономики Литвы, однако банк приспособился к изменившимся условиям.

Чистый процентный доход Luminor сократился на 18%, до 54,08 млн евро, чистый доход от услуг и комиссионных - на 5,3%, до 17,77 млн евро.