Чт, 28.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Водители, ждите сообщение о штрафе: передвижная камера зафиксировала несколько десятков нарушителей

Водители, ждите сообщение о штрафе: передвижная камера зафиксировала несколько десятков нарушителей

Kaamera fikseeris Viljandis kahe tunniga 21 rikkujat.

ФОТО: Marko Saarm

Предупреждение и установленная прямо на обочине дороги камера измерения скорости не заставили несколько десятков водителей в Вильянди на Таллиннской улице соблюдать скоростной режим, передает Sakala.

В четверг в трех местах в Вильяндимаа полиция следила за дорожным движением с помощью передвижных камер измерения скорости, которые, по словам специалиста патрульной службы Лыунаской префектуры Андреса Тооде, второй раз появилась в Вильяндимаа.

Когда утром камера была на шоссе Тарту-Вильянди в районе Тянассильма и Лейе, там полицией был пойман один нарушитель скоростного режима. Днем камера перебралась в город Вильянди на Таллиннскую улицу недалеко от магазина Maxima и там картина, по оценке Тооде, значительно хуже. За два часа камера зафиксировала 21 нарушителя, которые превысили дозволенную скорость в 50 км/ч.

За сотню метров установлен знак, который оповещает об установленной впереди камере.

ФОТО: Marko Saarm

Вечером передвижная камера вновь следила за движением на шоссе и к 16 часам было установлено два лихача. Все нарушители получат оповещения о нарушениях и наказаниях по электронной почте, поскольку передвижные камеры работают по тому же принципу, что и стационарные камеры слежения за скоростью. Полицейский после установления нарушения не выходит из машины.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ