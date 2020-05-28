Водители, ждите сообщение о штрафе: передвижная камера зафиксировала несколько десятков нарушителей

В четверг в трех местах в Вильяндимаа полиция следила за дорожным движением с помощью передвижных камер измерения скорости, которые, по словам специалиста патрульной службы Лыунаской префектуры Андреса Тооде, второй раз появилась в Вильяндимаа.

Когда утром камера была на шоссе Тарту-Вильянди в районе Тянассильма и Лейе, там полицией был пойман один нарушитель скоростного режима. Днем камера перебралась в город Вильянди на Таллиннскую улицу недалеко от магазина Maxima и там картина, по оценке Тооде, значительно хуже. За два часа камера зафиксировала 21 нарушителя, которые превысили дозволенную скорость в 50 км/ч.

За сотню метров установлен знак, который оповещает об установленной впереди камере. ФОТО: Marko Saarm