Водители, ждите сообщение о штрафе: передвижная камера зафиксировала несколько десятков нарушителей

Предупреждение и установленная прямо на обочине дороги камера измерения скорости не заставили несколько десятков водителей в Вильянди на Таллиннской улице соблюдать скоростной режим, передает Sakala.
В четверг в трех местах в Вильяндимаа полиция следила за дорожным движением с помощью передвижных камер измерения скорости, которые, по словам специалиста патрульной службы Лыунаской префектуры Андреса Тооде, второй раз появилась в Вильяндимаа.
Когда утром камера была на шоссе Тарту-Вильянди в районе Тянассильма и Лейе, там полицией был пойман один нарушитель скоростного режима. Днем камера перебралась в город Вильянди на Таллиннскую улицу недалеко от магазина Maxima и там картина, по оценке Тооде, значительно хуже. За два часа камера зафиксировала 21 нарушителя, которые превысили дозволенную скорость в 50 км/ч.
Вечером передвижная камера вновь следила за движением на шоссе и к 16 часам было установлено два лихача. Все нарушители получат оповещения о нарушениях и наказаниях по электронной почте, поскольку передвижные камеры работают по тому же принципу, что и стационарные камеры слежения за скоростью. Полицейский после установления нарушения не выходит из машины.