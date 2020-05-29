Михаил Кылварт: скоро в некоторых районах не останется местных жителей

Мы не требуем закрыть этот бизнес! Мы говорим о том, что нужно учитывать интересы горожан.

— Выполнимо ли условие о необходимости согласия 2/3 жильцов? Требование согласия даже 1/3 жителей — это уже практически смерть AirBnB…

— Давайте тогда признаем и тот факт, что если соседи не хотят такой бизнес у себя дома, значит, это проблема. Это не значит, что мы теперь должны 100-процентно удовлетворить требования всех соседей, но учитывать их нужно.

— Не убьем ли мы такими мерами бизнес нового типа? Я имею в виду сетевой бизнес…

— Регулирование может иметь и негативные последствия для определенной части бизнеса.

Если эта часть бизнеса относится неуважительно к соседям и не предоставляет качественных услуг, значит, они должны уйти с рынка.

На их место придут те предприниматели, которые согласны контролировать процесс и предоставлять качественные услуги.

Решение — за государством. Сейчас внимание сконцентрировано на отдельных деталях: согласие 2/3 жителей, штраф в 6000 евро. Это всего лишь детали. Здесь могут быть очень разные решения. Вместо лицензирования, в конечно итоге, может быть разрешение на деятельность или простая регистрация в интернете.

— Тогда откуда взялась цифра в 6000 евро — с потолка?

— Цифры не берутся с потолка. Есть европейский опыт. В той же Барселоне введено лицензирование, и с 2014 года там не была зарегистрирована ни одна дополнительная квартира. В Барселоне не штрафуют сразу: сначала предупреждают. А во второй раз штраф может доходить до 60 000 евро.

У нас нет задачи наказывать и собирать деньги в кассу за счет штрафов. Но у нас есть задача обозначить определенные рамки и правила игры.

Если говорить о стоимости лицензии, то, скорее, это будет формальная цена. За эти деньги город вряд ли обогатится.

— Такой запрет может ударить по рынку жилья, усилив кризис? Если владельцы таких квартир начнут от них освобождаться…

— Мы ничего не запрещаем. Конечно, пару лет мы будем жить в условиях кризиса. Но впоследствии этот бизнес будет развиваться, как и в других городах Европы. К этой проблеме серьезно относятся многие страны. Уже в этом году 22 города обратились в Еврокомиссию с тем, чтобы этот вопрос урегулировать на европейском уровне. Среди них — наш сосед в Хельсинки.

— Для многих сдача жилья в аренду – это значимый источник дохода. Люди взяли под это жилищный кредит. Не окажутся ли они без средств к существованию?

— Давайте разделять долгосрочную аренду и арендный бизнес на час, сутки или месяц. Кредит в первом случае совершенно оправдан. И я считаю, что здесь налоговое законодательство нужно смягчить. Подоходный налог можно было бы уменьшить в 2 раза. Сейчас, в ходе оптимизации расходов, уже есть возможность снизить налог до 16%. В смягчении мер нуждаются и выставленные на продажу квартиры, полученные по наследству.

Посуточная аренда — это бизнес. Он должен регулироваться!

— Что этим людям предлагается взамен?

— А зачем им что-то предлагать взамен?

Этот бизнес сейчас начнет переквалифицироваться. Многие будут искать долгосрочных арендаторов, потому что туристов нет. Наверняка, всё это приведет к снижению цен на рынке недвижимости.

И если вы контролируете свой бизнес, а соседи не имеют к вам претензий, то вам не о чем беспокоиться!

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: что еще можно запретить? ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees