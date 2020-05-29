Михаил Кылварт: скоро в некоторых районах не останется местных жителей
- Не стоит относиться надменно к требованиям соседской бабушки
- Честным арендодателям не о чем беспокоиться
- У нас нет задачи наказывать и штрафовать
- Мы не требуем закрыть этот бизнес
Таллинн хочет ужесточить правила игры на рынке краткосрочной аренды жилья. Сдаешь квартиру на сутки – получи лицензию, заручившись согласием 2/3 соседей! Нарушителям грозит штраф до 6000 евро. Арендный бизнес теперь будет зависеть от соседской бабушки?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Фрагмент беседы:
— Не слишком ли много запретов и требований к мелкому и среднему бизнесу?
— Мы не говорим о запретах. Мы говорим о том, что сфера нуждается в регулировании. Мне кажется, что слегка надменное отношение к требованиям и пожеланиям соседской бабушки — это не очень адекватно.
— Вы предлагаете, чтобы арендный бизнес зависел от соседской бабушки?
— Мне кажется, что соседская бабушка имеет право на свое мнение в квартирном товариществе.
Вопрос, конечно, шире. Мы говорим о том, что дома, где мы вправе рассчитывать на приватную атмосферу, та или иная соседская квартира организует бизнес по сдаче жилья в краткосрочную аренду. Мы знаем, что, по закону, если в квартире ведется предпринимательская деятельность, нужно согласие 100% жителей квартирного товарищества. Сдача квартиры в краткосрочную аренду — это тоже предпринимательская деятельность. Тогда почему здесь не действует подобная логика?
Сейчас мы предлагаем только подискутировать на данную тему. Если этот вопрос дойдет до законодательного уровня, то здесь могут быть различные решения.
В конечном итоге, мождет так получиться, что выдача лицензии будет зависеть не от 2/3 соседей, а, например, от половины всех жильцов дома или только от владельцев квартир на лестничной площадке.
Главное понять — есть ли необходимость в регулировании этого сектора.
— Чего вы добиваетесь?
— Мы регулярно получаем жалобы на такие квартиры и понимаем, что они — небезосновательны.
— Почему вы, а не полиция и налоговые службы, занимаетесь этими проблемами?
— Потому что к нам обращаются с этими проблемами жители Таллинна.
Здесь просматривается тенденция: с появлением 2-3 таких квартир в доме, у местных жителей возникает серьезная мотивация продать свою квартиру и съехать оттуда. Так мы можем прийти к тому, что в некоторых районах не останется местных жителей.
Во-вторых, этот рынок существенно влияет и на цены долгосрочной аренды. Практика европейских городов показывает, что чем больше подобных квартир, тем выше цена за аренду в долгосрочной перспективе.
— Сколько квартир сдается в краткосрочную аренду?
— Исходя из данных AirBnB, таких квартир в Таллинне порядка 4000. За последние четыре года количество таких квартир увеличилось в 2,5 раза.
— Неприятная конкуренция для отелей и тех, кто сдает жилье в долгосрочную аренду?
— Я слышал теорию о том, что город лоббирует интересы отелей. Интересы города — это интересы его жителей.
Не вижу ничего постыдного в лоббировании интересов отелей. В секторе предоставления услуг работает очень много таллиннцев. Если они потеряют зарплаты, это отразится на всем обществе.
— То есть, выборочное удовлетворение лоббистских требований — это нормально?
— Да. И, в-третьих, странно считать город представителем интересов отелей. В свое время у нас с ними было достаточно серьезное противостояние относительно туристического налога. Сейчас возникли определенные противоречия с теми предпринимателями, которые предлагают жилье в краткосрочную аренду. Здесь нужно находить компромиссы.
Мы не требуем закрыть этот бизнес! Мы говорим о том, что нужно учитывать интересы горожан.
— Выполнимо ли условие о необходимости согласия 2/3 жильцов? Требование согласия даже 1/3 жителей — это уже практически смерть AirBnB…
— Давайте тогда признаем и тот факт, что если соседи не хотят такой бизнес у себя дома, значит, это проблема. Это не значит, что мы теперь должны 100-процентно удовлетворить требования всех соседей, но учитывать их нужно.
— Не убьем ли мы такими мерами бизнес нового типа? Я имею в виду сетевой бизнес…
— Регулирование может иметь и негативные последствия для определенной части бизнеса.
Если эта часть бизнеса относится неуважительно к соседям и не предоставляет качественных услуг, значит, они должны уйти с рынка.
На их место придут те предприниматели, которые согласны контролировать процесс и предоставлять качественные услуги.
Решение — за государством. Сейчас внимание сконцентрировано на отдельных деталях: согласие 2/3 жителей, штраф в 6000 евро. Это всего лишь детали. Здесь могут быть очень разные решения. Вместо лицензирования, в конечно итоге, может быть разрешение на деятельность или простая регистрация в интернете.
— Тогда откуда взялась цифра в 6000 евро — с потолка?
— Цифры не берутся с потолка. Есть европейский опыт. В той же Барселоне введено лицензирование, и с 2014 года там не была зарегистрирована ни одна дополнительная квартира. В Барселоне не штрафуют сразу: сначала предупреждают. А во второй раз штраф может доходить до 60 000 евро.
У нас нет задачи наказывать и собирать деньги в кассу за счет штрафов. Но у нас есть задача обозначить определенные рамки и правила игры.
Если говорить о стоимости лицензии, то, скорее, это будет формальная цена. За эти деньги город вряд ли обогатится.
— Такой запрет может ударить по рынку жилья, усилив кризис? Если владельцы таких квартир начнут от них освобождаться…
— Мы ничего не запрещаем. Конечно, пару лет мы будем жить в условиях кризиса. Но впоследствии этот бизнес будет развиваться, как и в других городах Европы. К этой проблеме серьезно относятся многие страны. Уже в этом году 22 города обратились в Еврокомиссию с тем, чтобы этот вопрос урегулировать на европейском уровне. Среди них — наш сосед в Хельсинки.
— Для многих сдача жилья в аренду – это значимый источник дохода. Люди взяли под это жилищный кредит. Не окажутся ли они без средств к существованию?
— Давайте разделять долгосрочную аренду и арендный бизнес на час, сутки или месяц. Кредит в первом случае совершенно оправдан. И я считаю, что здесь налоговое законодательство нужно смягчить. Подоходный налог можно было бы уменьшить в 2 раза. Сейчас, в ходе оптимизации расходов, уже есть возможность снизить налог до 16%. В смягчении мер нуждаются и выставленные на продажу квартиры, полученные по наследству.
Посуточная аренда — это бизнес. Он должен регулироваться!
— Что этим людям предлагается взамен?
— А зачем им что-то предлагать взамен?
Этот бизнес сейчас начнет переквалифицироваться. Многие будут искать долгосрочных арендаторов, потому что туристов нет. Наверняка, всё это приведет к снижению цен на рынке недвижимости.
И если вы контролируете свой бизнес, а соседи не имеют к вам претензий, то вам не о чем беспокоиться!
Смотрите интервью в повторе!
- Не слишком ли много запретов и требований к мелкому и среднему бизнесу?
- Новые правила помогут отелям избавиться от неприятной конкуренции, но спасет ли это гостиничный бизнес при полном отсутствии туристов?
- Не убьет ли Таллинн такими запретами бизнес нового типа?
- Почему мэр, а не налоговые службы, призывает к порядку хозяев съемных квартир?
- Выполнимо ли условие о необходимости заручиться согласием 2/3 жильцов?
- Применяется ли лицензирование в популярных туристических городах Европы?
- Откуда взяты огромные суммы штрафов? Сколько будет стоить лицензия?