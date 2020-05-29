Пт, 29.05.2020
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Tesla объявила о грандиозных скидках

Tesla tehas Fremontis Californias.

ФОТО: STEPHEN LAM/REUTERS

Компания Tesla снизила цены на электрокары из-за коронакризиса. Некоторые модели стали дешевле на $5000, пишет Postimees.

Самая популярная и дешевая Model 3 упала в цене на $2000. При этом, стоимость снизили на все модификации электрокара. Теперь Model 3 версии Standard Range Plus можно купить за $37 990 вместо $39 990.

Цена Model S Long Range Plus теперь стартует с $74 990 — на $5000 дешевле. Самая дорогая модификация Performance обойдется $94 990 вместо $99 990.

На $5000 подешевели обе версии кроссовера Model X. 

Новая Tesla Model Y сохранила прежнюю цену. Ее можно приобрести за 5 тысяч долларо. Стоимость не менялась, поскольку на данную модель поступило большое количество заказов.

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