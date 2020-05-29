Tesla объявила о грандиозных скидках

Компания Tesla снизила цены на электрокары из-за коронакризиса. Некоторые модели стали дешевле на $5000, пишет Postimees.
Самая популярная и дешевая Model 3 упала в цене на $2000. При этом, стоимость снизили на все модификации электрокара. Теперь Model 3 версии Standard Range Plus можно купить за $37 990 вместо $39 990.
Цена Model S Long Range Plus теперь стартует с $74 990 — на $5000 дешевле. Самая дорогая модификация Performance обойдется $94 990 вместо $99 990.
На $5000 подешевели обе версии кроссовера Model X.
Новая Tesla Model Y сохранила прежнюю цену. Ее можно приобрести за 5 тысяч долларо. Стоимость не менялась, поскольку на данную модель поступило большое количество заказов.