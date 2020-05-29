Лиги критикует Хельме: обвинять предпринимателей в налоговых мошенничествах - преступление

По словам члена Рийгикогу и бывшего министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), выборочное обвинение предпринимателей в уклонении от уплаты налогов является преступлением со стороны главы Минфина Мартина Хельме (EKRE), пишет Postimees.
Мартин Хельме объявил в четверг, что он попросит Налогово-таможенный департамент расследовать вопрос об уплате производителями клубники налогов на рабочую силу, поскольку, по его словам, что есть основания полагать, что государству не был уплачен налог.
Заявление Хельме вывело Лиги из себя. "Подобно тому, как преступными были угрозы министра внутренних дел Хельме в адрес свидетелей обвинения по делу об избиении жены министра Куузика, преступно и политически избирательное обвинение предпринимателей в налоговых преступлениях министров финансов Хельме», - пишет Лиги в социальных сетях.
Лиги подчеркивает, что министр не имеет права связывать налоговые риски с неудовлетворенностью налогоплательщиков и даже намекать на то, что за критикой последуют репрессии. «В свою очередь, налоговый департамент не имеет права подчиняться политическим указаниям министра в налоговых разбирательствах. Он должен руководствоваться объективными и анонимными критериями и оценками риска при проверках кого-либо», - отмечает он.
По его словам, этот сталинский стиль правления особенно зловеще выглядит в случае членов партии, которые пользуются государственными благами бесплатно. «Министр финансов столкнулся с налоговым мошенничеством при приеме на работу своего работника Урмаса, но, согласно публичным данным, его история банкротства состояла из потерянных счетов, скрытого оборота, нижнего белья и, как сказал судья, ежедневных личных покупок в магазине за счет фирмы».