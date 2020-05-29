Лиги критикует Хельме: обвинять предпринимателей в налоговых мошенничествах - преступление

Мартин Хельме объявил в четверг, что он попросит Налогово-таможенный департамент расследовать вопрос об уплате производителями клубники налогов на рабочую силу, поскольку, по его словам, что есть основания полагать, что государству не был уплачен налог.

Заявление Хельме вывело Лиги из себя. "Подобно тому, как преступными были угрозы министра внутренних дел Хельме в адрес свидетелей обвинения по делу об избиении жены министра Куузика, преступно и политически избирательное обвинение предпринимателей в налоговых преступлениях министров финансов Хельме», - пишет Лиги в социальных сетях.

Лиги подчеркивает, что министр не имеет права связывать налоговые риски с неудовлетворенностью налогоплательщиков и даже намекать на то, что за критикой последуют репрессии. «В свою очередь, налоговый департамент не имеет права подчиняться политическим указаниям министра в налоговых разбирательствах. Он должен руководствоваться объективными и анонимными критериями и оценками риска при проверках кого-либо», - отмечает он.