Рийгикогу создаст за 300 000 евро приложение для работы из дома

Для того, чтобы в будущем можно было проводить полноценные заседания Рийгикогу в удаленной форме, 20 мая Рийгикогу 89 голосами «за»внес поправки в Закон о распорядке работы, чтобы виртуальный пульт для голосования оказался дома у каждого члена парламента. Вчера президент Керсти Кальюлайд провозгласила закон. Приложение для удаленной работы будет стоить 300 000 евро.

Чрезвычайное положение, вызванное коронакризисом, послужило хорошей причиной для проведения заседаний Большого зала в форме удаленной работы. «Но нельзя исключать и другие причины», - пояснил Ханно Певкур, член Конституционной комиссии, который внес законопроект в Рийгикогу.

Как часто будут проводиться дистанционные заседания, решит правление Рийгикогу. Однако есть условие, что у Рийгикогу должны быть веские причины для этого. Так, например, в законе не указано, что чрезвычайная или особая ситуация является весомой причиной, потому что решение об объявлении чрезвычайного или особого положения, принимает правительство.

«Парламент в своей работе автономен, свободен и не может зависеть от правительственных решений, таких как право правительства объявлять чрезвычайное положение», - пояснил Певкур.

Рийгикогу также обсудил возможность присутствия на заседании дома или за границей, в то время как большинство депутатов собираются в большом зале. Однако это предложение не было поддержано.

Создание приложения и видеорешения, которые работали бы как пульт для голосования, обойдется в 300 000 евро и должно быть завершено к концу лета. «Сегодня предполагается, что решение будет состоять из двух частей: удаленного решения для системы голосования и передачи видео», - объяснил Ахто Сакс, административный директор канцелярии Рийгикогу. Начата разработка решения для системы удаленного голосования, и тестируются решения для видеоконференций.

«Мы будем использовать существующую систему голосования и создадим там виртуальную удаленную машину для голосования. Кроме того, мы используем существующую платформу дистанционной работы», - пояснил Сакс.

Кроме того, необходимо создать безопасный удаленный доступ к компьютерной сети Рийгикогу с помощью ID-карты, Mobile ID или Smart-ID. Для этого нужно использовать существующую службу удаленной связи (VPN) и направлять весь трафик на зашифрованный канал.

В долгосрочной перспективе необходимо провести капитальный ремонт системы голосования, которая в настоящее время находится в Большом зале Рийгикогу.

«Создание новой информационной системы для голосования вместе с заменой пультов для голосования может потребовать замены всех кабелей в зале заседаний и установки дополнительного оборудования, что потребует расширения существующих кабельных отверстий, то есть, в общем, капитального ремонта. Точное время еще не известно, но через несколько лет это определенно нужно сделать", - объяснил Сакс.

Однако это означает гораздо более высокие расходы - речь идет как минимум о миллионе евро.

Информационной системе Большого зала Рийгикогу уже десять лет, и она используется с 2012 года.