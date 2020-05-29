Пт, 29.05.2020
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Рийгикогу создаст за 300 000 евро приложение для работы из дома

Riigikogu hääletuspult, mis on kasutuses olnud aastast 2012. Hääletuspuldi rakenduse ja videolahenduse loomine läheb maksma 300 000 eurot ning see peaks valmima suve lõpuks.

ФОТО: Eero Vabamägi

Заседания комиссий Рийгикогу посредством видеомоста стали в условиях чрезвычайного положения новой нормой. В то же время члены Рийгикогу не избежали и собраний в Большом зале: это был единственный способ голосовать по закопроектам и принимать законы, пишет Postimees.

Для того, чтобы в будущем можно было проводить полноценные заседания Рийгикогу в удаленной форме, 20 мая Рийгикогу 89 голосами «за»внес поправки в Закон о распорядке работы, чтобы виртуальный пульт для голосования оказался дома у каждого члена парламента. Вчера президент Керсти Кальюлайд провозгласила закон. Приложение для удаленной работы будет стоить 300 000 евро.

Чрезвычайное положение, вызванное коронакризисом, послужило хорошей причиной для проведения заседаний Большого зала в форме удаленной работы. «Но нельзя исключать и другие причины», - пояснил Ханно Певкур, член Конституционной комиссии, который внес законопроект в Рийгикогу.

Как часто будут проводиться дистанционные заседания, решит правление Рийгикогу. Однако есть условие, что у Рийгикогу должны быть веские причины для этого. Так, например, в законе не указано, что чрезвычайная или особая ситуация является весомой причиной, потому что решение об объявлении чрезвычайного или особого положения, принимает правительство.

«Парламент в своей работе автономен, свободен и не может зависеть от правительственных решений, таких как право правительства объявлять чрезвычайное положение», - пояснил Певкур.

Рийгикогу также обсудил возможность присутствия на заседании дома или за границей, в то время как большинство депутатов собираются в большом зале. Однако это предложение не было поддержано. 

Создание приложения и видеорешения, которые работали бы как пульт для голосования, обойдется в 300 000 евро и должно быть завершено к концу лета. «Сегодня предполагается, что решение будет состоять из двух частей: удаленного решения для системы голосования и передачи видео», - объяснил Ахто Сакс, административный директор канцелярии Рийгикогу. Начата разработка решения для системы удаленного голосования, и тестируются решения для видеоконференций.

«Мы будем использовать существующую систему голосования и создадим там виртуальную удаленную машину для голосования. Кроме того, мы используем существующую платформу дистанционной работы», - пояснил Сакс.

Кроме того, необходимо создать безопасный удаленный доступ к компьютерной сети Рийгикогу с помощью ID-карты, Mobile ID или Smart-ID. Для этого нужно использовать существующую службу удаленной связи (VPN) и направлять весь трафик на зашифрованный канал.

В долгосрочной перспективе необходимо провести капитальный ремонт системы голосования, которая в настоящее время находится в Большом зале Рийгикогу.

«Создание новой информационной системы для голосования вместе с заменой пультов для голосования может потребовать замены всех кабелей в зале заседаний и установки дополнительного оборудования, что потребует расширения существующих кабельных отверстий, то есть, в общем, капитального ремонта. Точное время еще не известно, но через несколько лет это определенно нужно сделать", - объяснил Сакс.

Однако это означает гораздо более высокие расходы - речь идет как минимум о миллионе евро.

Информационной системе Большого зала Рийгикогу уже десять лет, и она используется с 2012 года.

«Несмотря на то, что у нас есть определенный запас компонентов для пультов для голосования, все когда-нибудь закончится. Технологии развиваются, и от современных технологических гаджетов определенно ожидают большего, чем может предложить десятилетний», - сказал Сакс.

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