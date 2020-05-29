Новое требование заставит владельцев автомобилей убирать снег

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в новых правилах уточняются обязанности городских властей, а также учитывается тот факт, что в прошлом году Таллиннский департамент окружающей среды был объединен с Департаментом коммунального хозяйства.

«Согласно новым правилам, уход за игровыми площадками и площадками для выгула собак был возложен на районные управы. Точно так же, уход за монументальным искусством и установка малых форм должны быть согласованы с администратором городской собственности», - сказал Кландорф на заседании горсобрания.

По его словам, проблема воздуходувок подробно обсуждалась в горуправе, и новое правило разрешает использовать воздуходувки только для уборки листьев. «До сих пор воздуходувки также использовались для уборки уличной пыли, но теперь это запрещено», - сказал вице-мэр.

Еще одним важным нововведением является то, что владелец или ответственный пользователь транспортного средства, препятствующего работам по благоустройству, теперь обязан делать их сам, включая расчистку снега и льда вокруг транспортного средства в радиусе одного метра.

«В отличие от действующих правил благоустройства, которые обязывают владельца зарегистрированной недвижимости придерживаться высоты травы в 15 сантиметров, новое правило предписывает обязанность владельца зарегистрированной недвижимой собственности обеспечивать благоустройство озелеления и предотвращать зарастание зарегистрированной недвижимости. Поэтому требования о газоне высотой 15 см больше нет», - сказал Кландорф.

Также запрещено использование средств защиты растений, которые не внесены в реестр средств защиты растений.

«Когда-то лицо, выполняющее строительные работы, было обязано размещать информационное табло с данными застройщика и объекта рядом со строительным объектом. Потом это исчезло из предписания, но теперь мы сочли, что это обязательство все-таки должно быть", добавил вице-мэр.

В будущем владелец зарегистрированной недвижимости сможет заключить либо с Департаментом окружающей среды и коммунальных услуг, либо с районной управойй соглашение об очистке тротуара, по которому ему будет выставлен счет.

Член горсобраний Прийду Пярна напомнил, что прошлой зимой городские власти использовали эту возможность в Кесклинне в качестве пилотного проекта и хотели узнать, как все удалось.

"Шесть объектов присоединились к проекту в Кесклинне. Но так получилось, что мы объявили пилотный проект, однако зимы у нас не было. В результате потребность в уборке и ее объемы были намного меньше, чем обычно. Но сейчас это внесено в правила. Это возможность для владельцев недвижимости, а не обязательство», - сказал Кландорф. Стоимость услуг по уборке улиц, предлагаемых владельцам недвижимости, будет определена в рамках государственного тендера.

Новое правило также уточняет определение автохлама. Согласно правилу, автохламом является некомплектное транспортное средство, которое своим внешним видом портит эстетический вид и может быть опасным для окружающей среды.

«В этом году более 320 автомобилей с истекшим сроком службы были вывезены с улиц Таллинна в сотрудничестве с районными властями и гражданами. Если существует проблема с автохламом, обязательно следует обратиться в управу района, представители которой с МуПо придут на место и выяснят, идет ли речь об автохламе или нет. На самом деле, есть также автомобили, которые мы называем бездействующими транспортными средствами. Это те, которые не имеют внешних дефектов, но стоят на одном месте годами. Ни один закон не запрещает людям хранить свое имущество на улице», - объяснил Кландорф.

Член горсобрания Сийм Туйск, входящий во фракцию соцдемов, предложил удалить из правил пункт, требующий согласования Департамента городского планирования или управы района на изготовление граффити. Это предложение было отклонено голосованием.

Пярна отметил, что правило содержит ненужные в демократическом государстве запреты, такие как запрет на плавание в не предназначенном для этой цели месте, за что может быть наложен штраф в размере до 400 евро.

Кландорф ответил, что это предписание, а не закон. «Конечно, каждый может плавать, где хочет. Но если он идет плавать там, где нет официального места для плавания, он сам несет ответственность за последствия. В течение многих лет мы ставили знаки на берегах реки Пирита, которые некоторое время запрещали там кататься на каноэ. Тем не менее, довольно много людей утонули под этими знаками», - ответил Кландорф.