Экономика Эстонии упала в первом квартале на 0,7%

Рост добавленной стоимости составил 2 процента, значительный вклад в этот рост внесла прежде всего сфера информации и связи, а также строительство. Основное негативное влияние на экономический рост оказал энергетический сектор, в основном из-за теплой зимы и небольших расходов на отопление. Из крупных отраслей негативно на рост экономики повлияла также обрабатывающая промышленность, в которой процессы начали замедляться уже во второй половине прошлого года.

По словам ведущего аналитика департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, о заметном влиянии коронавируса относительно вышесказанного пока еще сложно говорить. «Однако уже очевидно, что вирус оказал негативное влияние на торговлю, транспорт и услуги по проживанию и питанию», – сказал он.

Основной причиной экономического спада стали чистые налоги на продукты, которые в первом квартале снизились на 18,8 процента. Прежде всего это было обусловлено снижением поступлений от налога с оборота (на добавленную стоимость) и топливного акциза.

Наряду с замедлением в торговле и снижением поступлений налога с оборота, значительно замедлился также рост частного потребления. Частное потребление выросло всего лишь на 0,3 процента – это самый низкий показатель со времен предыдущего кризиса.

«Несмотря на то, что инвестиции уменьшились на 6,9 процента, здесь мы также не можем говорить о влиянии коронавируса. Причинами скорее послужили продолжительные тенденции спада в обрабатывающей промышленности и очень высокий уровень инвестиций в первом квартале прошлого года, с которым производится сравнение», – пояснил Мюйрсепп. В основном уменьшились инвестиции предприятий в машины и оборудование, а также в транспортные средства. При этом увеличились инвестиции правительственного сектора в здания и сооружения и инвестиции домашних хозяйств в жилье.

Экспорт в первом квартале сократился на 2,6процента, а импорт на 5,2 процента. Аналогично обрабатывающей промышленности, внешняя торговля демонстрировала замедление еще в прошлом году. Если тенденция к снижению наметилась в экспорте и импорте товаров еще в конце прошлого года, то теперь это произошло и во внешней торговле услугами. Наибольшее влияние на спад оказало снижение продаж электронного оборудования и туристических услуг.