Объем промышленного производства упал в апреле на 17 процентов

По сравнению с апрелем 2019 года в обрабатывающей промышленности продукции произведено на 15 процентов меньше. Спад произошел в большинстве промышленных отраслей, но более масштабным он был в мебельной промышленности (-40 процентов), в производстве компьютеров и электронного оборудования (-27 процентов) и в производстве строительных материалов (-25 процентов). Рост производства можно отметить в трех отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве химической и фармацевтической продукции, в производстве электрооборудования и в горнодобывающей промышленности (добыча камня).

По словам аналитика департамента статистики Хелле Бундер, в апреле влияние на промышленное производство чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом, было уже заметно. «По сравнению с мартом, во многих сферах деятельности видна более глубокая и масштабная нисходящая направленность. Подобный спад на уровне пары десятков процентов последний раз наблюдался в промышленном производстве в 2009 году», – сказала Бундер.

На внешний рынок было продано 64 процента всей продукции обрабатывающей промышленности, доля экспортных продаж была наибольшей в производстве электроники и фармацевтической продукции. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт в сравнении с прошлым годом уменьшились на 23 процента, а на внутренний рынок – на 9 процентов.

Согласно сезонно откорректированным данным, в апреле по сравнению с мартом произведено на 8 процентов меньше продукции как в промышленности в целом, так и в обрабатывающей промышленности.