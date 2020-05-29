В апреле больше всего сократились продажи в магазинах текстильных товаров, одежды и обуви

Ведущий аналитик департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что по сравнению с прошлым годом доход от продаж в магазинах промышленных товаров уменьшился на целых 24 процента. «В апреле на снижение дохода от продаж повлияло прежде всего то, что в связи с введением чрезвычайного положения торговые центры были целый месяц закрыты», – пояснила Тийгисте.

Более всего (на 72 процента) снизились продажи у магазинов текстильных товаров, одежды и обуви. У других неспециализированных магазинов, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), у аптек и магазинов косметических товаров продажи за год уменьшились вполовину. У магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) доход от продаж снизился на 32%. В других специализированных магазинах, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п., снижение дохода составило 18 процентоа, а в магазинах товаров для дома, бытовой техники, метизов и стройматериалов на 11 процентов.

Выручка предприятий розничной торговли моторного топлива уменьшилась по сравнению с апрелем прошлого года на четверть, а продуктовых магазинов осталось на уровне прошлого года.

По сравнению с мартом в апреле выручка предприятий розничной торговли уменьшилось на 18 процентов, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных снижение составило 13 процентов.