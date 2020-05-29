Зеленая карта дорожного страхования поменяет внешний вид

Благодаря этому изменению страховщики смогут выдавать Зеленую карту в электронном виде – в виде файла в формате PDF. В таком случае перед поездкой в иностранное государство клиент должен будет сам распечатать Зеленую карту на белой бумаге.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, данное изменение коснется только тех Зеленых карт, которые выдаются эстонскими страховщиками. «На протяжении 70 лет Зеленую карту печатали на зеленой бумаге. Но теперь совет бюро Зеленой карты дал государствам волю решать, печатать ли ее на зеленой или белой бумаге», – сказал Потсепп.

«Фонд дорожного страхования принял решение в пользу белой бумаги по чисто практическим причинам, чтобы страховщики смогли отправлять Зеленую карту клиентам по электронной почте в виде файла в формате PDF. Автовладельцы смогут самостоятельно распечатывать ее на белой бумаге, и им больше не придется идти в контору страховщика за Зеленой картой, – объяснил Потсепп.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования, который можно заказать для транспортного средства у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования. Ее необходимо иметь при себе на бумажном носителе в тех государствах, которые не являются договаривающимися государствами Европейской экономической зоны, например, в России, Украине и Белоруссии.

«Зеленую карту можно брать с собой в дополнение к полису дорожного страхования также в дальние государства Европейского союза во избежание недоразумений в случае дорожно-транспортного происшествия или в ходе делопроизводства. Также следует помнить, что начиная с 1 июля в новой форме Зеленой карты Соединенное Королевство уже не будет указано как государство Европейской экономической зоны. Поэтому необходимо будет иметь Зеленую карту при себе во время поездки в Великобританию», – отметил Потсепп.