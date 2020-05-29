Абитуриента чуть было не лишили возможности сдать экзамена из-за заболевшей матери

Руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янар Филиппов отметил, что на основании такой информации не было причин не допускать ученика на экзамен: «Но могли быть обстоятельства, о которых мы не знаем».

В женском доме Лихулаского дома попечения заболели все

За сутки в Пярнумаа анализы на новый коронавирус были взяты у 69 человек. Три результата оказались положительными: все зараженные связаны с Лихуласким домом попечения. По словам руководителя отдела Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, три положительные пробы связаны с женским домом Лихулаского дома попечения: «Два положительных результата дали клиенты и один – работник дома попечения. Клиентов разместили в помещения местного дневного центра, адаптированного для зараженных. Оттуда их отправят в Пярнускую больницу. Работник дома попечения отправлен на карантин домой». Юхкам добавила, что все зараженные поступили из того же здания – женского дома: «У работника симптомов не было».

Теперь в Лихуласком доме попечения 26 зараженных, 20 из которых – это пациенты, и шесть работников.

В оказавшемся очагом заражения женском доме клиентов сейчас больше нет. Всего в Пярнумаа были проведены 5226 тестирований, 144 результата оказались положительными, то есть три процента. 14 человек сейчас находятся на лечении в Пярнуской больнице. На 10 000 жителей Пярнумаа имеется 17 положительных результатов, таким образом, уезд занимает третье по стране место после Сааремаа (166) и Вырумаа (24).

Мерле Раллманн, Pärnu Postimees