Абитуриента чуть было не лишили возможности сдать экзамена из-за заболевшей матери

В начале недели абитуриентка Пярнумааской Лихулаской гимназии получила обескураживающее сообщение: ее не допустили на проходящий в пятницу государственный экзамен по эстонскому языку, поскольку ее мать заразилась коронавирусом, пишет Postimees.
Мать заканчивающей 12 класс девушки работает в Лихуласком доме попечения, где две недели назад произошла вспышка Covid-19. Не пожелавшая обнародовать свое имя женщина стала одной из тех, кто ухаживал за больными с коронавирусом. 22 мая, после длившейся девять дней смены, она отправилась домой. Понимая, что риск принести заразу домой очень велик, дома все организовали так, чтобы члены семьи между собой не контактировали. Мать отселили в отдельный банный домик.
До сих пор ее анализы давали отрицательный результат. Последние пробы, которые были сданы в день отправки домой, показали, что она заражена. До того, как результаты стали известны, дочь успела воспользоваться машиной, на которой мать вернулась с работы. Девушка рассказала об этом директору школы. Директор переговорила с главным специалистом по вопросам общего образования управы Пярну Вирве Лаубе. Лаубе в свою очередь проконсультировалась с центром Innove. Оттуда поступил совет не допускать ученицу на экзамен 29 мая.
«Директор сказала, что сдать экзамен в пятницу нельзя, его придется сдавать осенью», - рассказала мать девушки, которую решение разозлило. У них же не было прямого контакта.
Директор Лихулаской гимназии Сирет Кескюла объяснила, что сначала ученице действительно сказали, что с большой долей вероятности сдать экзамен не получится. Но во вторник абитуриентка сдала анализы, и договорились, что подождут его результатов: «Вчера (в среду – ред.) пришли результаты и мы назначили совещание, чтобы обсудить этот вопрос».
Руководитель агентства оценивания Innove Аули Удде объяснила, что в понедельник посоветовали не допускать ученицу на экзамен, поскольку изначально было известно, что у нее имелся близкий контакт с зараженным коронавирусом.
По словам Кескюла и Лаубе, они знали, что у ученицы не было прямого контакта с зараженной.
В среду пришли результаты анализов абитуриентки, которые оказались отрицательными. Созвали новое совещание, в котором приняли участие руководство школы, представители отдела образования волости Ляэнеранна и Пярнуской городской управы, а также ученица. Было решено, что абитуриентка все же попадет сегодня на экзамен.
Мать счастлива, что проблема решилась, но все же огорчена: «Вместо того, чтобы готовиться к экзамену, пришлось тратить силы на то, чтобы доказать, что она здорова».
Удде признала, что сначала, может быть, поспешили. Общались при посредничестве третьей стороны: «У меня не было информации о том, что родитель изолировался, я знала, что был близкий контакт. Никого, конечно, не дискриминировали и решения легкомысленно не принимали. Теперь известно, что анализы ребенка отрицательные, можно двигаться дальше».
Во время распространения коронавируса в порядок организации экзаменов был добавлен пункт о том, в каком случае экзамен сдавать можно, а в каком нет. Решение, позволяет ли здоровье ребенка сдавать экзамен, принимает председатель экзаменационной комиссии. В инструкции по организации государственных экзаменов написано, что на экзамен не может прийти человек, у которого имеются симптомы болезни (легкая температура, мелкий закрытый кашель, головная боль, боль в суставах).
Руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янар Филиппов отметил, что на основании такой информации не было причин не допускать ученика на экзамен: «Но могли быть обстоятельства, о которых мы не знаем».
В женском доме Лихулаского дома попечения заболели все
За сутки в Пярнумаа анализы на новый коронавирус были взяты у 69 человек. Три результата оказались положительными: все зараженные связаны с Лихуласким домом попечения. По словам руководителя отдела Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, три положительные пробы связаны с женским домом Лихулаского дома попечения: «Два положительных результата дали клиенты и один – работник дома попечения. Клиентов разместили в помещения местного дневного центра, адаптированного для зараженных. Оттуда их отправят в Пярнускую больницу. Работник дома попечения отправлен на карантин домой». Юхкам добавила, что все зараженные поступили из того же здания – женского дома: «У работника симптомов не было».
Теперь в Лихуласком доме попечения 26 зараженных, 20 из которых – это пациенты, и шесть работников.
В оказавшемся очагом заражения женском доме клиентов сейчас больше нет. Всего в Пярнумаа были проведены 5226 тестирований, 144 результата оказались положительными, то есть три процента. 14 человек сейчас находятся на лечении в Пярнуской больнице. На 10 000 жителей Пярнумаа имеется 17 положительных результатов, таким образом, уезд занимает третье по стране место после Сааремаа (166) и Вырумаа (24).
Мерле Раллманн, Pärnu Postimees