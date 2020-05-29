ОБЗОР ⟩ Окончание чрезвычайной ситуации сопровождалось интересным изменением на рынке недвижимости

«По-видимому, первоначальный эмоциональный шок всей семьи от изоляции в четырех стенах был велик, но позже стало понятно, что с этим можно справиться. Поэтому мечта о своем загородном доме постепенно сошла на нет», - сказала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, сделок купли-продажи частных домов этой весной было совершено настолько мало, что в некоторых уездах трудно вычислить среднюю цену.

«Если, например, кто-то хочет сейчас продать свой загородный дом в Рапламаа и установить цену продажи в соответствии с аналогичными объектами по соседству, то сделать это, исходят из реальных цен совершенных сделок, невозможно. Следует либо заказать официальный оценочный акт, либо ориентироваться на цены предложений, представленные на порталах недвижимости».

Судя по ценам предложений в настоящее время наиболее выгодно покупать дом в Ярвамаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа. Дома по ценам выше средней продаются в Харьюмаа, Тартумаа и на Сааремаа.

По данным портала недвижимости City24.ee, средняя цена предложения за квадратный метр частных домов на начало мая по уездам была следующей.