Автобусная фирма Ecolines возобновляет рейсы между странами Балтии

Рейсы между Ригой и Таллинном и Ригой и Вильнюсом будут выполняться дважды в день.

Рейсы из Риги в Таллинн будут отправляться в 8:00 и 19:00, из Таллинна в Ригу - также в 8:00 и 19:00. Рейсы из Риги в Вильнюс будут отправляться в 7:30 и 18:00, из Вильнюса в Ригу - в то же время.

В связи с пандемией Covid-19 компания ввела новую систему перевозки пассажиров. При покупке билета Ecolines гарантирует, что соседнее место останется свободным, его сможет занять только приглашенное владельцем билета лицо. Цена билета за два места будет начинаться с 13 евро. Таким образом, в продаже будут 50% из 74 билетов на автобус.