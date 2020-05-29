Пт, 29.05.2020
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Wizz Air анонсировала открытие нового маршрута из Таллинна

Самолет Wizz Air. Иллюстративное фото.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии маршрута Таллинн-Милан с середины лета: рейсы из Таллиннского аэропорта начнутся 18 июля и будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам, сообщает Rus.ERR.

Ранее венгерский перевозчик анонсировал открытие еще трех линий из Таллинна - в Вену, Львов и Харьков.

На этой неделе из Таллинского аэропорта можно улететь в девять мест назначения, рейсы совершаются в общей сложности в семь стран.

В руководстве аэропорта прогнозируют, что с середины июня число полетов из Таллинна существенно увеличится.

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