Wizz Air анонсировала открытие нового маршрута из Таллинна

Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии маршрута Таллинн-Милан с середины лета: рейсы из Таллиннского аэропорта начнутся 18 июля и будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам, сообщает Rus.ERR.
Ранее венгерский перевозчик анонсировал открытие еще трех линий из Таллинна - в Вену, Львов и Харьков.
На этой неделе из Таллинского аэропорта можно улететь в девять мест назначения, рейсы совершаются в общей сложности в семь стран.
В руководстве аэропорта прогнозируют, что с середины июня число полетов из Таллинна существенно увеличится.