Майлис Репс: учебный год оказался революционным

Уважаемые выпускники!

Перед началом нынешнего учебного года я сказала, что в этом году мы будем много говорить о цифровой революции. Я имела в виду обновление школьной цифровой инфраструктуры, то, что школы получат электронные устройства, а также расширится выбор цифровых учеников – все то, что помогает модернизировать учебную среду. Учебный год, действительно, оказался в этом смысле революционным, однако гораздо больше, чем мы могли предположить в начале осени. В словах – сила, сказал композитор Вельо Тормис. На эту тему есть множество поучительных и предостерегающих народных мудростей. Непосредственно перед экзаменом уместно вспомнить некоторые пословицы:

Ласковое слово пуще дубины.

Чего силой не сделаешь, то сделаешь словом.

Слово – серебро, а молчание – золото!

Сначала подумай, потом говори.

В словах ретив, а в делах ленив.

Слову верь, а дело проверь.

Ласковым словом многого добьешься.

Обязался языком, закрепи делом.

Не верь чужим речам, а верь своим глазам.

Типун тебе на язык.

Язык – это что-то как будто само собой разумеющееся, мы пользуемся им изо дня в день, не задумываясь о нем. Однако в языке скрывается большая сила, и сказанные слова оказывают большое влияние. Нам всем нужны слова одобрения и поддержки. Вовремя сказанное умное слово может принести большую пользу. Небрежными и необдуманными словами, напротив, мы можем создать себе проблемы. Все зависит от того, что мы можем сказать в данной ситуации, и как мы это делаем. Мы должны знать, какие слова стоит использовать, а каких следует избегать. Сказанные слова назад уже не забрать.

Возвращаясь к учебному году, посвященному цифровой революции – я готова снова повторить свои слова. В середине марта, когда из-за вируса мы были вынуждены перейти на дистанционное обучение, то, по сравнению с другими странами, Эстония оказалась в более уверенном положении. Использование цифровых устройств, материалов и электронных сред в учебной работе не стало для нас чем-то новым. Конечно, в первые недели дистанционного обучения пришлось и нам быстро учиться новому. Например, стало понятно, что нам нужно больше навыков самоуправления и самостоятельной работы.

Дорогие выпускники! Я хочу поблагодарить вас, ваших учителей и родителей за проделанную работу и приложенные усилия. Благодаря вашему упорству образование в Эстонии во время чрезвычайного положения не прерывалось, а возможности цифрового обучения еще больше расширились.