В Эстонии коронавирус забрал жизнь еще одного человека, добавилось восемь зараженных

В пяти случаях речь идет о жителях Харьюмаа, двое из них, по данным Регистра народонаселения, являются таллиннцами. В Ида-Вирумаа и Вырумаа выявлено по одному носителю вируса SARS-CoV-2. Информация о месте проживания еще одного человека, чей тест на коронавирус оказался положительным, в Регистре народонаселения отсутствуют.

По состоянию на утро 29 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 31 пациент. На искусственной вентиляции легких никого нет. Из больниц на сегодняшний день выписано 329 человек, закончена 341 история болезни.

В Пярнуской больнице скончалась зараженная COVID-19 80-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 66 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 610 человек. Из них истории болезни 1246 пациентов закончены (77,4%), у 364 человек (22,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности В Эстонии сделано более 82 00 первичных тестов, из них 1 859, т.е. 2,3% были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.