Все ушли на э-фронт

Не всем судьба шить маски

Несмотря на чрезвычайное положение в стране MiuRio работает над новыми коллекциями интерьерного текстиля, представила свои платки на Таллиннской неделе моды, создала первый каталог своих ковров и активно ищет новых партнеров в сфере интерьерного дизайна и недвижимости. «Мы сейчас стараемся быть гибкими и предлагать нашим клиентам кроме готовых дизайнерских изделий услуги по дизайну и оформлению сайтов, печатных материалов, по маркетингу и организации фотосессий», - добавляет Ассор, которую кризис только укрепил в желании развивать свое дело.

Создатель и дизайнер марки одежды для кормящих матерей LoLo Яника Стец видит плюсы ситуации в том, что у нее появилось время для пересмотра планов и время выдохнуть, потому что раньше нужно было гнаться за сезонностью, постоянно планировать новые коллекции. Но она отдает себе отчет в том, что ее положение более выгодно, чем у многих других представителей мелкого бизнеса, поскольку у нее есть и другой доход: Стец работает учителем русского языка.

Падение продаж LoLo на пике пандемии составило около 60%. «Сейчас клиенты ищут товары со скидкой. Я особенно вижу это по своему разделу «аутлет» на сайте. В начале года я ушла из магазина, где продавались мои вещи, и полностью перешла на онлайн-продажи. Жаль, что лето, видимо, пройдет без фестивалей и ярмарок, контакт с клиентом остается пока только в интернете», - рассуждает Стец.

Защитные маски она производить и продавать не думала: «Правильная маска должна быть из специального материала. Делать такие вещи – это очень большая ответственность. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом».

«Вольт», «Болт», торт

Алина Топельер, владелица и кондитер семейного кафе Topellier Bakery, сразу после объявления ЧС наладила бесконтактную доставку и уже в течение первых пары недель заключила договоры о сотрудничестве с сервисами доставки Wolt и Bolt. Она отмечает, что по сравнению с февралем продажи горячих напитков в кафе в апреле упали на 64%, упал спрос на свежую выпечку и киши, потому что их в основном брали клиенты из близлежащих офисов.

«Если раньше наша бариста в основном делала кофейные напитки и предлагала десерты с витрины, то теперь она отвечает на запросы, составляет счета на предоплату и упаковывает заказы, поступающие из Wolt и Bolt. В апреле 41% заказов (в том числе через Wolt и Bolt) были с доставкой, остальные 59% приходились на продажи с витрины на месте и заказы, которые клиенты приходили забирать сами», - отвечает Топельер на вопрос о том, как работа ее предприятия перестроилась на время режима изоляции.