Все ушли на э-фронт

Коронакризис сильно ударил по мелкому и микробизнесу Эстонии. Все силы брошены на онлайн-продажи и планирование – хоть и в условиях туманного будущего.
Предприниматели, особенно креативной сферы, демонстрируют примеры гибкости и того, какие положительные уроки можно постараться вынести из режима ЧС.
Семейное предприятие Mekoome производит в Таллинне свитера, шапки и шарфы из натуральной пряжи с пиксельными архитектурными узорами. Его основатель и дизайнер Лариса Кондина сама выполняет всю работу по производству трикотажа, с администрированием и бухгалтерией помогает муж. Из-за пандемии клиентов в студию она приглашать перестала: все продажи ушли в интернет.
Первый удар пришелся на магазины. «Многие из них на время приостановили деятельность или, к сожалению, вовсе закрылись. Мне вернули склад. Чтобы стимулировать продажи, мы запустили скидки на сайте до 40%. «Это дало хороший импульс», — говорит Кондина. - Мы стараемся не отступать от стратегических планов по развитию бренда. В июне Mekoome будет снова участвовать в модном шоу Estonian Fashion Festival в Тарту, где представит новую летнюю коллекцию из хлопка и льна».
Опора на собственные силы
Самые большие изменения в творческий процесс внесли перебои с поставкой сырья – итальянской пряжи. Поэтому пришлось вязать из остатков. «Так у нас родилась идея «радужного» свитера, который очень понравился клиентам и станет основным продуктом новой коллекции. Правда, сейчас сложно организовать фотосессию с новыми изделиями», - рассказывает дизайнер.
Кондина видит плюсы в том, что на время изоляции были закрыты сетевые магазины масс-маркета и люди не тратили деньги на эмоциональные покупки одежды в H&M и Zara. Она верит, что многие на сэкономленные деньги совершают обдуманные покупки у местных дизайнеров и производителей: «Всевозможные акции #toetakohalikku, #supportlocal («поддержи местное» – прим. ред.) стоит продолжать! Ведь покупая местную еду, одежду, оборудование, посещая местные кафе, мы помогаем друг другу и наши финансовые ресурсы остаются в нашей стране».
Общество эстонских дизайнеров быстро среагировало на кризис и отправило правительству запрос о помощи, в ответ от Министерства культуры они получили условия для получения помощи – соответствующее постановление было принято 30 апреля. «Правда, я не подхожу под эти условия. Например, у меня в фирме нет работников. Mekoome изначально строила свою деятельность так, чтобы минимизировать риски. Надеемся только на свои силы и компетенцию, развиваем бренд шаг за шагом», - подытожила Кондина.
«Мы очень благодарны государству за утверждение пакета кризисной помощи компаниям дизайнерского сектора, о которой мы будем ходатайствовать в ближайшее время», - говорит Рита Ассор, со-основатель и дизайнер марки MiuRio, которая создает акцентные предметы домашнего декора, обои, ковры, а также шелковые шарфы и платки. Последние стали хитами э-продаж в кризисное время.
Производство их ковров ручной работы в Индии почти остановилось из-за полного запрета на передвижение, но часть мастеров, с которыми сотрудничает эстонский дизайнер, все же делали работу из дома.
Не всем судьба шить маски
Несмотря на чрезвычайное положение в стране MiuRio работает над новыми коллекциями интерьерного текстиля, представила свои платки на Таллиннской неделе моды, создала первый каталог своих ковров и активно ищет новых партнеров в сфере интерьерного дизайна и недвижимости. «Мы сейчас стараемся быть гибкими и предлагать нашим клиентам кроме готовых дизайнерских изделий услуги по дизайну и оформлению сайтов, печатных материалов, по маркетингу и организации фотосессий», - добавляет Ассор, которую кризис только укрепил в желании развивать свое дело.
Создатель и дизайнер марки одежды для кормящих матерей LoLo Яника Стец видит плюсы ситуации в том, что у нее появилось время для пересмотра планов и время выдохнуть, потому что раньше нужно было гнаться за сезонностью, постоянно планировать новые коллекции. Но она отдает себе отчет в том, что ее положение более выгодно, чем у многих других представителей мелкого бизнеса, поскольку у нее есть и другой доход: Стец работает учителем русского языка.
Падение продаж LoLo на пике пандемии составило около 60%. «Сейчас клиенты ищут товары со скидкой. Я особенно вижу это по своему разделу «аутлет» на сайте. В начале года я ушла из магазина, где продавались мои вещи, и полностью перешла на онлайн-продажи. Жаль, что лето, видимо, пройдет без фестивалей и ярмарок, контакт с клиентом остается пока только в интернете», - рассуждает Стец.
Защитные маски она производить и продавать не думала: «Правильная маска должна быть из специального материала. Делать такие вещи – это очень большая ответственность. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом».
«Вольт», «Болт», торт
Алина Топельер, владелица и кондитер семейного кафе Topellier Bakery, сразу после объявления ЧС наладила бесконтактную доставку и уже в течение первых пары недель заключила договоры о сотрудничестве с сервисами доставки Wolt и Bolt. Она отмечает, что по сравнению с февралем продажи горячих напитков в кафе в апреле упали на 64%, упал спрос на свежую выпечку и киши, потому что их в основном брали клиенты из близлежащих офисов.
«Если раньше наша бариста в основном делала кофейные напитки и предлагала десерты с витрины, то теперь она отвечает на запросы, составляет счета на предоплату и упаковывает заказы, поступающие из Wolt и Bolt. В апреле 41% заказов (в том числе через Wolt и Bolt) были с доставкой, остальные 59% приходились на продажи с витрины на месте и заказы, которые клиенты приходили забирать сами», - отвечает Топельер на вопрос о том, как работа ее предприятия перестроилась на время режима изоляции.
По ее словам, в мае клиенты предпочитают порционные пирожные, целые торты на витрину Topellier больше не делает. Заказывают торты меньшего размера – от 1,2 до 2 кг, в то время как до кризиса вес тортов на детские дни рождения, проводимые в игровых комнатах, обычно был не меньше 3 кг. На свадебные торты даже запросов нет. В последние недели наибольшей популярностью пользовались новые десерты из ассортимента доставки, поэтому Топельер планирует предложить еще несколько новых товаров в ближайшее время.
Коронакризис без косметики
Несладко сейчас приходится Кристель Уйбо, владелице фирмы Magusameistrid, производящей конфеты и шоколад ручной работы, а также энергетические батончики из эко-сырья. Львиная доля ее товаров продается как корпоративные подарки, а также уходит в сектор отелей, ресторанов и кейтеринга. Но это в «мирное время», а из-за чрезвычайного положения 95% заказов были отменены. Многие бизнес-клиенты продолжают работать из дома, подарочных наборов заказывают мало, но все-таки некоторая тенденция роста наметилась. В фокусе сегодня – планирование осеннего сезона продаж.
Кризис сильно ударил и по бренду эстонской косметики loond°. Его главные клиенты – это спа, а они на время изоляции закрылись. «Пугает туманное будущее, потому что неясно, когда и в какой степени восстановится сфера туризма, а значит – и спрос. Розничные клиенты тоже стали более осмотрительными в тратах и все чаще откладывают покупки на потом», - сетует создательница марки Нелли Керде.
Сейчас небывало вырос спрос на моющие средства и антисептики, но loond° не планирует добавлять в линейку товаров ничего нового, все усилия сконцентрированы на повышении онлайн-продаж, как через свой интернет-магазин, так и через партнерские платформы.
Марка loond° была среди 17 эстонских производителей косметики, которые на время ЧС запустили совместную акцию скидок «Hoia Eestit», чтобы призвать покупателей поддержать отечественных производителей. «Такого единства и сотрудничества в нашей сфере еще никогда на было! И не факт, что без коронакризиса такое бы случилось», - уверена Керде.