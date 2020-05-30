Почесавший нос участник аукциона был вынужден совершить покупку дома

Австралиец Колин Фокс 42 года назад участвовал в аукционе недвижимости и из-за внезапно зачесавшегося носа стал домовладельцем. Аукционист счел, что Колин не чешет нос, а делает ставку и, в отсутствие лучшего предложения, отдал ему право на покупку.

Колин умер два года назад. Его жена рассказала изданию о недвижимости realestate.com.au, что ее муж даже обращался в банк, чтобы аннулировать сделку. Но несмотря на объяснения, новому собственнику случайно приобретенного дома не оставалось ничего, кроме как смириться со своей судьбой.