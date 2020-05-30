Сб, 30.05.2020
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Цвет фасада этого дома выбирали буквально всем миром

Ameerika pere isevärki üleskutse. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Американская семья обратилась за советом к соседям, но советовать начали пользователи социальных сетей, пишет Kodustiil.

Семья, живущая в американском штате Орегон, не могла решить, в какой цвет покрасить фасад своего дома, поэтому они решили спросить совета у соседей, сообщает nypost.com. Образцы пяти цветов были размещены на стене дома для всеобщего обозрения, а призыв высказаться - в социальных сетях. 

Теперь, когда просьба выбрать один из пяти оттенков оказалась в Twitter, свои советы уже дали более 2000 человек из двадцати стран мира. 

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