Цвет фасада этого дома выбирали буквально всем миром

Семья, живущая в американском штате Орегон, не могла решить, в какой цвет покрасить фасад своего дома, поэтому они решили спросить совета у соседей, сообщает nypost.com. Образцы пяти цветов были размещены на стене дома для всеобщего обозрения, а призыв высказаться - в социальных сетях.