Цвет фасада этого дома выбирали буквально всем миром

Американская семья обратилась за советом к соседям, но советовать начали пользователи социальных сетей, пишет Kodustiil.
Семья, живущая в американском штате Орегон, не могла решить, в какой цвет покрасить фасад своего дома, поэтому они решили спросить совета у соседей, сообщает nypost.com. Образцы пяти цветов были размещены на стене дома для всеобщего обозрения, а призыв высказаться - в социальных сетях.
My neighbor is crowdsourcing their next house color: pic.twitter.com/WH06RmjWd2— michal Naka (@michalnaka) May 25, 2020
Теперь, когда просьба выбрать один из пяти оттенков оказалась в Twitter, свои советы уже дали более 2000 человек из двадцати стран мира.