Пт, 29.05.2020
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  • На окраине Таллинна ждет новых хозяев этот без преувеличения чудесный дом

Настоящее сокровище ⟩ На окраине Таллинна ждет новых хозяев этот без преувеличения чудесный дом

10-toaline maja Peetris.

ФОТО: KV.EE

В волости Раэ продается чудесный десятикомнатный дом с романтическими интерьерами, передает портал Kodustiil.

Дом расположен в поселке Пеэтри, в пяти минутах езды на автомобиле от границы Таллинна. 

Дом в Пеэтри.

ФОТО: KV.EE

Плюс к дому, на участке площадью 1617 квадратных метров расположены три хозяйственные постройки. Что касается дома, то четыре террасы и два балкона - уникальные удобства, которыми не может похвастаться большинство частных домов. Дом продается полностью меблированным, за исключением некоторой антикварной мебели. В цену входит вся обстановка, светильники, шторы и кухонная и бытовая техника.

Дом в Пеэтри.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся прихожая, коридоры, две спальни, две гостиные, кухня, подсобное помещение, две столовых, три кладовки, гардеробная, два туалета, предбанник, прачечная, парилка, хозяйственное и техническое помещения.

Дом в Пеэтри.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся четыре спальни, гостиная, швейную комнату, четыре гардеробных, холл и ванную комнату. В доме четыре отдельных входа.

С подробностями и особенностями этого уникального предложения можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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