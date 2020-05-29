Настоящее сокровище ⟩ На окраине Таллинна ждет новых хозяев этот без преувеличения чудесный дом

Дом расположен в поселке Пеэтри, в пяти минутах езды на автомобиле от границы Таллинна.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

Плюс к дому, на участке площадью 1617 квадратных метров расположены три хозяйственные постройки. Что касается дома, то четыре террасы и два балкона - уникальные удобства, которыми не может похвастаться большинство частных домов. Дом продается полностью меблированным, за исключением некоторой антикварной мебели. В цену входит вся обстановка, светильники, шторы и кухонная и бытовая техника.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся прихожая, коридоры, две спальни, две гостиные, кухня, подсобное помещение, две столовых, три кладовки, гардеробная, два туалета, предбанник, прачечная, парилка, хозяйственное и техническое помещения.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся четыре спальни, гостиная, швейную комнату, четыре гардеробных, холл и ванную комнату. В доме четыре отдельных входа.