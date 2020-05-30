Советы по созданию идеального домашнего офиса

Дизайнер интерьера Даце Стабульниеце, в сотрудничестве с интернет-магазином Kaup24, советует, как выбрать правильную мебель для обеспечения эффективности работы, а также для сохранения умственного и физического здоровья.

Структурированная рабочая среда требует продуманного планирования

Обычно стол размещается напротив окна, поэтому естественный дневной свет может стимулировать работу и не слишком утомляет глаза. Однако при отсутствии естественного источника света, расположение лампы следует тщательно продумать. «При создании временного домашнего офиса, рекомендуется создать открытую рабочую среду, которую легко отделить от остального пространства. Если проблема не в нехватке места, можно создать офис в центре комнаты, ориентируясь на композицию интерьера» - предположила Стабульниеце.

ФОТО: Kaup24

По словам дизайнера, чтобы добиться максимального комфорта, стоит обратить внимание на организацию стола и полок: у каждой вещи должно быть свое место. «Для хранения документов хорошо использовать разные папки. Небольшая доска и листочки для заметок, которые можно удобно разместить на полках, идеально подходят для записи идей. Также популярны металлические настенные решетки, к которым можно прикрепить заметки. Ту же функцию могут выполнять и пробковые доски, которые также обладают звукопоглощающими свойствами» - поделилась рекомендациями дизайнер интерьера.

Здоровая рабочая среда и эргономичная мебель

Специфика работы и индивидуальные потребности людей оказывают наибольшее влияние на интерьер дома. Современный и эргономичный стол является важным элементом домашнего офиса. По словам дизайнера интерьера, особенно удобны регулируемые столы, за ними можно работать как сидя, так и стоя, что позволяет отдохнуть спине и снять напряжение в плечах. «Если установка домашнего офиса не является долгосрочным решением, вам будет достаточно трансформируемой настенной мебели, которую можно использовать в качестве стола. С точки зрения тонов и материалов, в настоящее время популярны белый и черный цвета, а также текстуры дерева», - советует дизайнер.

ФОТО: Kaup24

По ее словам, наиболее важной частью домашнего офиса является удобное и эргономичное офисное кресло, которое можно регулировать в соответствии с потребностями пользователя, что помогает снять напряжение в плечах и глазах. «Кресло может быть изготовлено из дышащего материала: искусственной или натуральной кожи, полиэстера, акрила или специального эргономичного пластика. Вы также можете купить пластиковый коврик под стул, чтобы предотвратить царапины и другие повреждения пола», - сказала дизайнер.

Цвета следят за здоровьем

«Не существует единственного правильного сочетания цветов при создании домашнего офиса, но все зависит от индивидуальных предпочтений и настроений. Важно понимать, какие цвета способствуют повышению производительности труда, а какие - препятствует этому» - сказала дизайнер интерьера, добавив, что выбор нейтрального цвета является наиболее разумным в долгосрочной перспективе - классический белый, текстуры дерева, натуральные тона. Смелым дизайнер рекомендует контрасты, освежающий теплый оттенок с интенсивным тоном, например: небесно-голубым, лимонно-желтым, цветом зеленого мха.

ФОТО: Kaup24

Яркие тона вскоре могут начать раздражать, поэтому их следует использовать как легко заменяемые акценты. Что касается актуальных цветов, то черный и белый будут модными всегда. Акцентирующие элементы или стенные панели этих цветов никогда не утратят актуальности.

Небольшие элементы имеют большое значение

Акценты и небольшие элементы добавляют комнате индивидуальности и эмоций. Растения также делают комнату более живой и вписываются практически в любой интерьер. Суккуленты, которые стали особенно популярными в последние годы, идеально подходят для офиса, поскольку они не требуют особого ухода и очень красиво смотрятся в декоративных цветочных горшках. Кактусы идеально подходят практически для любого интерьера. «Легко найти растение по вашему вкусу, но следует помнить, что за ним требуется регулярный уход», - подчеркнула Стабульниеце.

ФОТО: Kaup24