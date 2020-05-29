Внушительное пожертвование Центристской партии сделала спортивная бизнесвумен

Неожиданно пожертвовавшая Центристской партии 50 000 евро тартуская бизнесвумен Яна-Хелен Юхасте до сих пор была скрыта от общественности, особой информации о ней не дает и поиск в интернете. Речь идет о спортивной женщине, которая участвует в велосипедных и беговых марафонах, входит в составы правления нескольких фирм, а еще ей повезло в розыгрыше мест общественного питания тартуского торгового центра Tasku, пишет Postimees.
35-летняя уроженка Йыгевамаа Юхасте в первом квартале этого года стала крупнейшим жертвователем Центристской партии. Всего партия премьер-министра получила в первом квартале пожертвований на 108 705 евро, почти половину из которых - 50 000 евро – пожертвовала Яна-Хелен Юхасте. Согласно представленному отчету, 22 января она сделала два перевода на счет Центристской партии по 25 000 евро. В списке жертвователей за Юхасте следует предприниматель Ану Адерманн, пожертвование которой оказалось в пять раз меньше – 10 000 евро.
До сих пор Юхасте избегала общения с журналистами настолько, насколько это было возможно, и давала лишь крошечные комментарии. В среду через Центристскую партию она сообщила, что пожертвование в размере 50 000 евро – это ее личные деньги.
«Хотела поддержать мировоззрение Центристской партии, также я подала заявление для вступления в Центристскую партию. Я осторожный человек и не хочу внимания общественности, но готова к сотрудничеству с правоохранительными органами», - сообщила Юхасте через партию, сославшись на обстоятельство, что в этом году Комиссия по надзору за финансированием партий подала заявление в прокуратуру.
Крупный жертвователь состояла в EKRE
В момент перевода пожертвования, Юхасте не была членом Центристской партии, она состояла в рядах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Когда в апреле русская редакция портала ERR задала Юхасте вопрос об этом, она ответила, что новость о ее принадлежности к партии EKRE стала для нее сюрпризом. 30 января 2004 года, когда Юхасте было всего 18 лет, она вступила в партию Народный союз. EKRE создали в 2012 году после слияния Народного союза и Эстонского националистического движения, и все члены Народного союза автоматически стали членами EKRE.
Из партии Яна-Хелен Юхасте вышла 14 апреля этого года, когда журналисты начали интересоваться ее крупным пожертвованием Центристской партии. План вступить в Центристскую партию до вчерашнего дня реализован еще не был.
О Юхасте не знают ни в EKRE, ни в Центристской партии. Один политик, входящий в число создателей EKRE, сказал Postimees, что когда необычное пожертвование всплыло, и в этой партии интересовались, кто это такой щедрый жертвователь. EKRE начала изучать вопрос, и с удивлением обнаружила, что речь идет о члене этой партии, которая попала в нее через Народный союз.
«Стали спрашивать про жертвовательницу у политиков времен Народного союза и у членов EKRE, но никто ничего о ней сказать не мог. Спрашивали и у членов Центристской партии, и они не знают. Не знают и в тартуском регионе. Никто ничего не знает. Нам тоже очень интересно, с кем мы имеем дело», - сказал член партии.
Комиссия по надзору за финансированием партии запросила в Налогово-таможенном департаменте данные о доходах Юхасте за три года и пришла к выводу, что для пожертвования 50 000 евро их явно маловато. Заместитель председателя комиссии Каарел Таранд не захотел делиться с журналистами данными о Юхасте, также он оказался говорить о размерах доходов тартуской предпринимательницы.
Предприятия бизнесвумен в прибыли
По данным Коммерческого регистра, Юхасте является членом правления фирм Tarkoris OÜ и Telkomehitus OÜ. Первая предлагает услуги по уборке, а вторая укладывает телекоммуникационные кабели. Адрес обеих фирм находится в Тарту. Яна-Хелен Юхасте является реальным получателем прибыли обоих предприятий.
По экономическом отчете за 2018 год, при наличие двух работников фирма Tarkoris получила прибыль в размере 6284 евро. Второе предприятие закончило год, имея 20 791 евро в плюсе. В отчете Юхасте написала, что год был успешным.
«Оборот фирмы составил 100 000 евро и прибыль приличная. В фирме имеются двое работников, а Telekomehitus выполняет субподряд для SBT Võrgutööd OÜ. В новом году планируем взять на работу нового человека и продолжить переговоры для заключения прямых договоров с Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS и Ericsson Eesti AS», - написала она.
По состоянию на вчера у Telkomehitus имелась налоговая задолженность в размере 788 евро.
Экономические отчеты обеих фирм за 2019 год пока в Коммерческий регистр не попали.
По данным Регистра недвижимости, Юхасте принадлежат два объекта жилой недвижимости в Тарту: один в Кастехейна, а второй на улице Тийги.
Юхасте входит в состав правления MTÜ Kasteheina, занимающегося уходом за ландшафтом, но ведущей роли у нее в этом недоходном объединении нет.
Поиск в интернете показал, что женщина участвовала во многих беговых и велосипедных марафонах. Например, в 2013 году они бежала на Таллиннском марафоне, в 2014 году принимала участие в Эстонском ночном забеге, Тартуском велосипедном марафоне SEB и в Тартуском осеннем забеге, а в 2016 году она участвовала в Майском забеге SEB, Эстонском ночном забеге и Тартуском беговом марафоне.
Естественно, не исключено, что Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии крупное пожертвование с выигрыша в лотерею, поскольку ей везет и в разных розыгрышах. Интернет выдает, что 30 октября 2016 года она выиграла приз в кампании мест общественного питания тартуского торгового центра Tasku.