Внушительное пожертвование Центристской партии сделала спортивная бизнесвумен

35-летняя уроженка Йыгевамаа Юхасте в первом квартале этого года стала крупнейшим жертвователем Центристской партии. Всего партия премьер-министра получила в первом квартале пожертвований на 108 705 евро, почти половину из которых - 50 000 евро – пожертвовала Яна-Хелен Юхасте. Согласно представленному отчету, 22 января она сделала два перевода на счет Центристской партии по 25 000 евро. В списке жертвователей за Юхасте следует предприниматель Ану Адерманн, пожертвование которой оказалось в пять раз меньше – 10 000 евро.

До сих пор Юхасте избегала общения с журналистами настолько, насколько это было возможно, и давала лишь крошечные комментарии. В среду через Центристскую партию она сообщила, что пожертвование в размере 50 000 евро – это ее личные деньги.

«Хотела поддержать мировоззрение Центристской партии, также я подала заявление для вступления в Центристскую партию. Я осторожный человек и не хочу внимания общественности, но готова к сотрудничеству с правоохранительными органами», - сообщила Юхасте через партию, сославшись на обстоятельство, что в этом году Комиссия по надзору за финансированием партий подала заявление в прокуратуру.

Крупный жертвователь состояла в EKRE

В момент перевода пожертвования, Юхасте не была членом Центристской партии, она состояла в рядах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Когда в апреле русская редакция портала ERR задала Юхасте вопрос об этом, она ответила, что новость о ее принадлежности к партии EKRE стала для нее сюрпризом. 30 января 2004 года, когда Юхасте было всего 18 лет, она вступила в партию Народный союз. EKRE создали в 2012 году после слияния Народного союза и Эстонского националистического движения, и все члены Народного союза автоматически стали членами EKRE.

Из партии Яна-Хелен Юхасте вышла 14 апреля этого года, когда журналисты начали интересоваться ее крупным пожертвованием Центристской партии. План вступить в Центристскую партию до вчерашнего дня реализован еще не был.

О Юхасте не знают ни в EKRE, ни в Центристской партии. Один политик, входящий в число создателей EKRE, сказал Postimees, что когда необычное пожертвование всплыло, и в этой партии интересовались, кто это такой щедрый жертвователь. EKRE начала изучать вопрос, и с удивлением обнаружила, что речь идет о члене этой партии, которая попала в нее через Народный союз.

«Стали спрашивать про жертвовательницу у политиков времен Народного союза и у членов EKRE, но никто ничего о ней сказать не мог. Спрашивали и у членов Центристской партии, и они не знают. Не знают и в тартуском регионе. Никто ничего не знает. Нам тоже очень интересно, с кем мы имеем дело», - сказал член партии.