Следствие из-за пособия довело бизнесмена до могилы

Сотрудники полиции увидели лежащего дома в кровати мужчину, чье состояние оставляло желать лучшего, и сами вызвали ему неотложку.

«Поскольку они получили приказ доставить мужа в участок, то запретить это могли только медики. Поэтому они вызвали скорую помощь, - вспоминает Майре. - Я позвонила следователю, рассказала, что у мужа через неделю операция. И он не может быть в участке: он в кровати и без сил. После чего следователь дал мне номер телефона прокурора. И последний сказал то же самое - не явиться можно, только если разрешат в скорой помощи. Я не знаю, кто отвечает за игры со здоровьем людей».

После звонка полицейских приехала скорая помощь, которая доставила едва дышащего супруга Майре в больницу. По словам Майре, медики увидели, что муж в плохом состоянии и у него аритмия. Но в больнице отметили, что ее супруг все же может присутствовать на допросе.

«Из EMO его доставили к следователю. В больнице его транспортировали на инвалидном кресле, но у следователя - в полицейском участке его вели под руку два сотрудника правоохранительных органов. Как я поняла, внутри муж сказал, что ему становится плохо и его покидают силы. Он оперся на стену и попросил принести нашатырный спирт. Принесли. Вроде как и воды принесли между делом. И тогда начали ему что-то зачитывать. Вот только возможно ли в таком состоянии понять, что тебе зачитывают?» - недоумевает Майре. По ее словам, сотрудники полиции словно думали, что мужчина разыгрывает их и притворяется, будто ему так плохо.

Делом супруга Майре занимались следователи Ляэнеской префектуры, а также чиновники Ляэнеской окружной прокуратуры.

Поскольку состояние его здоровья ухудшилось, мужчина отошел от руководства компанией. «Тогда этим занялась я. В начале ноября муж отправил им письмо. Здоровье супруга стало немного лучше и он пожелал снова с ними встретиться. Чтобы получить все бумаги нормально», - говорит его жена. По словам Майре единственным пожеланием ее супруга было встретиться со следователями после операции, когда его состояние будет хоть немного получше.

«Он отправил им письмо в самом начале ноября, но к сожалению, 11 числа его сердце остановилось. Дома», - вспоминает она.

В полиции автору передачи Катрин Луст ответили следующее: «В ходе следственного мероприятия следователи учитывают состояние здоровья его участников. При необходимости и после медицинского подтверждения следствие можно перенести. Если в ходе следствия человеку становится плохо, то полицейские вызывают скорую, чтобы проверить состояние здоровья и оказать медицинскую помощь человеку».

Поскольку врачи разрешили супругу Майре участвовать в производстве несмотря на состояние его здоровья, прокуратура своей вины в произошедшем не видит. «Прокуратура опиралась на оценку медиков, поэтому своей вины в случившемся не видит.«В рамках данного уголовного дела с подозреваемым обращались, учитывая состояние здоровья человека. Важно отметить, что не явиться на допрос можно только в случае тяжелых травм и заболеваний, и когда их наличие может подтвердить врач. Уголовное следствие нельзя приостановить, только когда кто-то заявляет, что он болен. В ходе принудительной доставки медработники еще раз проверили в присутствии сотрудников полиции состояние подозреваемого. Если врач разрешает дальнейшее производство, следствие продолжается», - прокомментировали в прокуратуре.

Адвокат семьи покойного Роберт Сарв утверждает, что его клиент невиновен. «Я могу это с полной уверенностью заявить. Здесь нет никаких сомнений, - говорит он. - Курьезным в этом деле является то, что сначала были проверены все договоры, сделки. И Департамент сельхоз регистров и информации в этом вопросе подкован. Также как и в вопросе стоимости строительных работ, техники. После PRIA эти же документы проверили налоговики. Нарушений найдено не было. И тогда вдруг “сваливается” такое уголовное дело».

После смерти супруга Майре прекратила коммерческую деятельность и закрыла деревообрабатывающее производство. У нее больше не было сил всем этим заниматься дальше.

По словам Майре, после смерти супруга она получила письма с примечательным содержанием, где было указано, что дело по их с мужем семейному предприятию прекращено. Но одиннадцать дней спустя потерявшая супруга женщина получила новое письмо с извещением о том, что дело все-таки передается в суд.