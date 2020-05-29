Cколько остатков пестицидов содержится в заполнившей эстонские прилавки греческой клубнике?

Все образцы соответствовали требованиям, и превышений утвержденной предельной нормы остатков пестицидов выявлено не было.

Хотя во всех случаях содержание остатков средств защиты растений было ниже действующей в Евросоюзе нормы, в одной партии клубники было 12 различных остатков, в апельсинах - шесть.

Ветеринарно-пищевой департамент заявил, что лучший способ рассеять связанный с пищей риск - это сбалансированное и разнообразное питание. Если мы делаем фруктовый салат из клубники, апельсинов и винограда, и в каждом фрукте содержатся в одинаковом количестве остатки пестицидов, мы можем превысить максимально допустимый уровень.

«Это опасно для детей и людей со слабым здоровьем», - заявила эмерит-профессор Эстонского университета естественных наук и специалист по органическому земледелию Анне Луйк.

По ее оценке, мы все реагируем на остатки пестицидов по-своему. «На людях это не проверялось, потому что кто захочет проверять на себе. Но эксперименты на животных проводились», - сказала Луйк, добавив, что целью инсектицидов является уничтожение насекомых. Инсектициды влияют на нервную функцию; фунгициды, или средства борьбы с болезнями растений влияют на гормоны.

«Если бы мы не получали их с едой, государственные расходы на здравоохранение могли бы быть намного ниже», - сказала Луйк.

При сравнении содержания остатков средств защиты растений в отечественной и зарубежной клубнике, оказалось, что они есть и в эстонской клубнике, но их максимальное количество было равно пяти. «Если мы посмотрим на предыдущую серию мониторинга, то около трех четвертей импортированных продуктов содержали остатки пестицидов, тогда как из эстонских продуктов - треть. Разница заметна», - сказала профессор и предложил отдать предпочтение метсной продукции.