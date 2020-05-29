Пт, 29.05.2020
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Эпидемиолог: стали чаще появляться бессимптомные случаи заболевания Covid-19

Тестирование на коронавирус в Ида-Вируской центральной больнице.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

С восстановлением планового лечения и введением правила предварительного прохождения тестирования на коронавирус стали выявляться случаи, когда наличие вируса обнаруживают у человека, не чувствовавшего никаких симптомов, пишет Rus.ERR.

«Тесты очень чувствительные и могут показать наличие вируса даже в том случае, если человек переболел Covid-19 месяц или два месяца назад. Но если с человеком поговорить, расспросить, что он чувствовал, то иногда он вспоминает, что были легкие симптомы: недомогание, боль в горле, легкий насморк или температура повысилась всего один день», - сказала эпидемиолог Департамента здоровья Наталья Выжелевская в интервью "Кофе+" на ETV+.

Понять, болел ли человек, можно, сдав анализы на наличие антител.

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