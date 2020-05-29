В России установлен новый антирекорд смертности от коронавируса

Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623 человек. По этому показателю Россия по-прежнему на третьем месте в мире (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом - США (1,72 млн, +22,5 тыс.)

Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице России уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания. Еще 773 заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Московской области, 369 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 230 - в Свердловской области.

В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19, полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и умерших) на текущий момент составляет 223 992 человека.