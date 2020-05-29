Хуторяне ответили Мартину Хельме: мы не боимся налоговиков, это наши партнеры

«Грустно признавать, что когда мы осмелились рассказать о своей беде, ожидая поддержку государства, в ответ мы услышали подозрение в совершении преступления», - сказала член правления Эстонского союза производителей клубники Эльке Лиллеметс.

«У нас идет постоянное и плодотворное сотрудничество с Налогово-таможенным департаментом, и мы надеемся выстроить такие же отношения с правительством. Может быть, не все производители клубники до конца в курсе организации работы Налогового департамента, но коммерческим производителям важно действовать в соответствии с законом. Безусловно, найдутся и такие сельские жители, которые десятки лет разбивают грядки и выходят на рынок с выращенной с любовью ягодой, чтобы получить прибавку к пенсии в размере нескольких десятков евро. Для большинства производителей клубники очень важна честная конкуренция, а, значит, и выплата налогов», - продолжила она.

«Сельскохозяйственная палата не терпит выплаты зарплаты в конверте и не рекомендует ни одному предприятию сельскохозяйственного сектора так делать», - сказал председатель правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты Роомет Сырмус.

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда должны защищать своих членов от словесной атаки. Нехватка рабочей силы является проблемой всего сельскохозяйственного сектора, но на передовой линии оказались производители клубники, - продолжил он. - Достойно сожаления, что налоговое поведение всего сектора ставится под сомнение из-за поверхностной информации. Если министр финансов хотел призвать нас к соблюдению налогового законодательства, то, как и все предприятия Эстонии, мы с ним в любом случае согласны — мы считаем честное поведение разумным и правильным. В Эстонии имеются четкие правила и требования, как происходит регистрация как местных, так и иностранных работников, и также каков порядок налогообложения. Департамент полиции и погранохраны выполняют свою работу добросовестно везде, в том числе и на полях с клубники».

«Всех членов Рийгикогу и правительства приглашаем как в гости на хутора, так и на сборку клубники», - сказал исполнительный директор Эстонского садоводческого союза Раймонд Страстин.

«Нехватка сезонных рабочих в сельском хозяйстве является болезненной проблемой, и еще болезненнее, когда кризис рабочей силы распространяется на другие сектора. Происходящее сейчас очернение производителей клубники является неуместным, мы беспокоимся за все сельское хозяйство», - заявил Страстин.

«Только во втором квартале 2018 года количество зарегистрированных Союзом производителей клубники работников насчитывалось в количестве 537 человек и во втором квартале — 644 человек», - объяснила Эльке Лиллеметс.